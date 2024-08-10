陳佩琪自爆用人頭開小草咖啡廳　律師示警涉三大法律責任

▲柯文哲夫人陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪以兒子名義開公司一事，爭議持續延燒。面對各界責難，陳佩琪10日上午再度發文，坦言自己實在不聰明，「我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑」，律師黃帝穎指出，陳佩琪用人頭開公司涉三大法律責任，包含偽造文書、公務員服務法甚至貪汙治罪條例，黃指出，若陳佩琪在公職醫師期間有申領「不開業或兼職獎金」，依據最高法院見解，有認定構成貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」，處七年以上徒刑，情輕法重，仍需謹慎看待。

陳佩琪自爆，柯文哲為佈局2028總統大選想開「小草咖啡廳」，她規劃退休後開店，不過因有公務員身份不可當公司負責人，因此先用別人名字開公司，待退休後換自己當負責人，結果不知這有違法疑慮。

黃帝穎說明，刑法第16條明定「不得因不知法律而免除刑事責任。」陳佩琪還是要面對三大法律問題，第一、偽造文書罪：找人頭開公司，暫且不論有無稅務、資本額等商業會計法及公司法問題，仍涉嫌刑法使公務員登載不實罪。

黃帝穎指出，在公司登記時提供人頭資料加以登錄，涉犯刑法第214條規定，明知為不實之事項而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。

黃帝穎補充，第二、違反公務員服務法：陳佩琪於公立醫院公職醫師期間，以他人名義開設公司，違反公務員服務法第14條第1項「公務員不得經營商業」，也就是違反禁止「違法兼職」規定，應負行政責任。

黃指出，第三、貪污治罪條例利用職務詐取財物罪：陳佩琪如果申領不兼職獎金將淪高虹安翻版，因為陳佩琪已經辦理退休，因此違反公務員服務法「禁止兼職」規定，追究行政責任，影響有限。

黃帝穎強調，但需注意的是，陳佩琪在公職醫師期間是否有申領「不開業或兼職獎金」，如果違法兼職又申領獎金，依據最高法院見解，有認定構成貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」，處七年以上徒刑，情輕法重，仍需謹慎看待。

