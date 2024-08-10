暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蔓（化名）不滿男友的老闆A在公司事務上的處理方式，去年3月間跑到辦公室外怒吼，「老闆是廢物啊，對員工不好，還學人家開什麼店啊」，因而挨告。但桃園地院法官認為，小蔓的言論並非全然與公司治理的公共事務無關，有促進公司公共事務思辯的輿論功能等正面價值，日前裁定她無罪。

▲小蔓對男友的老闆在公司事務上的處理方式感到不滿。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴認為，小蔓的男友是A男的員工，她去年3月間竟跑到辦公室外，大聲辱罵「X你娘，怎樣，你老闆是廢物」、「老闆是廢物啊，對員工不好，還學人家開什麼店啊」等話，導致A男的名譽人格受損，涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌，訊後依法將她起訴。

小蔓雖然坦承有說出上述那些話，但堅決否認有公然侮辱的意思，她強調，當時自己正在與男友吵架，那些話不是針對老闆。不過，桃園地院法官認為，從證人證詞看來，小蔓當時多次要求老闆下樓談判、抱怨老闆對待員工欠佳，可見她說話的對象就是老闆。

至於上述言論是否涉及公然侮辱，法官表示，小蔓說的話確實屬於侮辱性言詞，但她只是因為不滿A男在公司事務上的處理方式，所以用短暫言語進行攻擊，並非反覆、持續性的恣意謾罵，現場也只有老闆夫婦、男友和小蔓4人，對老闆的冒犯及影響程度輕微，尚難認定已經超過一般人可合理忍受的範圍，小蔓主觀上無貶抑老闆社會名譽或名譽人格的犯意，客觀上也無損害到老闆的名譽人格。

法官接著指出，小蔓的言論並非全然與公司治理的公共事務無關，尚兼具促進公司公共事務思辯的輿論功能等正面價值，經權衡之後認定，小蔓所為益於公共事務思辨正面價值的言論自由，應優先於老闆的名譽權受到保障，這部分有憲法法庭判決意旨參考，最終裁定無罪，全案仍可上訴。