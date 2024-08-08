對老人重摔賞巴掌！真相竟是女兒虐失智母　護理之家還說謊切割

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲長榮路近日發生一起令人心痛的事件。一名女子在光天化日之下，將一位老人從車上抱下並重摔到輪椅上，隨後賞巴掌、飆髒話！護理之家第一時間推託與其無關，然而經新北市家庭暴力防治中心緊急介入調查，確認施暴者竟是老人的女兒，而受害者則是她已失智的70多歲母親平日住在附近一家護理之家的住民。

▲一名長者在護理之家外遭虐待，護理機構推託，經市府調查才發現施虐者是女兒。（圖／民眾提供，下同）



據影片可見，新北蘆洲區長榮路某護理之家前，一名女子在光天化日下不停虐待老人，不僅搧巴掌，還口出惡言，動作非常粗暴。被虐老人身上掛著尿袋，行為完全失能，毫無反抗能力，只能無奈地接受虐待。

起初，大家都以為施暴的女子是護理之家員工，然而，護理之家面對媒體詢問卻完全撇清，並向新北衛生局公然否認與事件有關，經市府一查，發現施暴者竟是長者自己的女兒，受虐的長者是護理之家的住民！護理之家撇清的舉動恐會造成延誤報案。

新北市政府社會局表示，將進一步調查護理之家是否存在照顧疏漏問題。社工目前已針對該機構與家庭進行訪談，以了解機構的人力負荷與分工情形，目前該長者平安安全。



社會局調查，事件當天，女兒因情緒失控，在將母親送回護理之家的過程中發生不當對待行為，新北市家庭暴力防治中心主任許芝綺表示，社工已接獲通報，將與家屬和護理機構討論長者的安全和照顧計劃，由於事件的施暴者為親屬，目前長者安全無虞，後續將對家庭分工和照顧負荷進行了解並提供支持。