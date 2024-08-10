林郁婷爭金！　國際奧會主席重申：她是女性有權參賽

▲台灣女拳王林郁婷11日凌晨3時將進行57公斤級金牌賽。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

捲入性別風波的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）9日擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌，我國拳擊女將林郁婷也打入57公斤級金牌賽。與此同時，國際奧委會（IOC）主席巴赫再次重申，「這不是包容性問題，是一個正義問題，女性有權參加女子競賽，而這兩個人都是女性。」

根據英國《獨立報》報導，IOC主席巴赫（Thomas Bach）於9日的記者會中，再次力挺克莉芙和林郁婷的參賽權，「這不是包容性問題，這從來沒在這一切中發揮作用，這是一個正義問題，女性必須被允許參加女子競賽，而這兩個人都是女性。」

巴赫指出，XX或XY是男性和女性間的明顯區別，並不像那些文化戰爭中的有心人士想描繪得那樣容易，「這在科學上已不再正確，因此這兩位是女性，她們有權參加女子競賽，這與包容性沒有任何關係。」

IOC證實，克莉芙和林郁婷都遵守了參賽規定。當記者問及，IOC是否重新考慮性別問題時，巴赫表示，「如果有人向我們提出一個科學上可靠的系統來區分男女時，我們會是第一個採用的人。」

巴赫強調，「不可能只是看著一個人就說『這不是女人』，或者成為一個具有高度政治利益組織利用來毀謗運動的犧牲品。」

巴赫也說，2028年洛杉磯奧運是否還有拳擊賽事，將於明年上半年作出決定，「若沒有可靠的夥伴，IOC就不會在洛杉磯奧運安排拳擊比賽。」

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