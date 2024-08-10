　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

克莉芙奪金！　無視性別爭議「5比0」完勝中國選手

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

▲克莉芙（Imane Khelif）奪得女子拳擊66公斤級金牌，最右為我國拳擊好手陳念琴。（圖／路透）

文／中央社

因性別爭議在巴黎奧運引發高度關注的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。

法新社報導，克莉芙在觀眾喊叫助威下，以5比0完勝楊柳，為她拿下奧運首面金牌。

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

▲克莉芙以5比0完勝楊柳，為她拿下奧運首面金牌。（圖／路透）

今天有大批阿爾及利亞民眾湧入可容納1萬5000人的中央球場（Court Philippe Chatrier）為克莉芙加油打氣，見證這屆奧運最具爭議的運動員之一比賽。

當25歲的克莉芙進場時，觀眾大喊「伊曼（Imane，克莉芙的名），伊曼（Imane）…」。

在三回合比賽中，克莉芙多次有效擊中楊柳，最終以5比0獲得勝利。

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼克莉芙擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

台灣女拳王林郁婷和克莉芙在去年世界錦標賽中，因未能通過性染色體檢測，雙雙被取消資格。

林郁婷在這屆奧運中也是性別爭議的焦點，但她一路過關斬將，10日將在女子57公斤級比賽中與波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）爭冠。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
金牌戰前波蘭對手PO哏圖暗諷林郁婷　IG遭洗版
林郁婷遭欺負　謝淑薇凌晨發聲：中華奧會該為捍衛選手權益而戰
知名餐飲大亨偷吃！「女兒撞見擁新妹抱嬰」惱羞開打　正宮崩潰了
車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星
羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了
雲嘉大雷雨國家警報！7縣市豪大雨特報　週末熱爆37℃
快訊／陳玟卉巴黎奧運舉重總和236公斤　本屆第6名作收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她玩滑水道「陰部撕裂」痛爆！　竟是1動作惹禍

克莉芙奪金！　無視性別爭議「5比0」完勝中國選手

巴西62人客機墜毀民宅！驚悚螺旋下墜「每分鐘13000英呎」畫面曝光

快訊／一架客機在巴西聖保羅墜毀　機上62人生死不明

地上有詭異金屬棍！阿根廷警方挖出「220m隧道」直通銀行保險櫃

日本神奈川縣規模5.3地震　氣象廳：與南海海槽大地震無關

快訊／日本神奈川縣18：57發生規模5.3地震　最大震度5弱

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans「賣肉」補貼　色色照片曝光

約會完坐床上　男友進浴室1行徑讓她瞬間冷感

和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

當作最後一屆 #奧運 在舉！#郭婞淳：謝謝自己沒放棄

王齊麟「高調的是我」護愛陳詩媛　喊話：不要欺負她啦...曝求婚進度

她玩滑水道「陰部撕裂」痛爆！　竟是1動作惹禍

克莉芙奪金！　無視性別爭議「5比0」完勝中國選手

巴西62人客機墜毀民宅！驚悚螺旋下墜「每分鐘13000英呎」畫面曝光

快訊／一架客機在巴西聖保羅墜毀　機上62人生死不明

地上有詭異金屬棍！阿根廷警方挖出「220m隧道」直通銀行保險櫃

日本神奈川縣規模5.3地震　氣象廳：與南海海槽大地震無關

快訊／日本神奈川縣18：57發生規模5.3地震　最大震度5弱

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans「賣肉」補貼　色色照片曝光

約會完坐床上　男友進浴室1行徑讓她瞬間冷感

和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕

多名至親輕生、意外身亡　周蜜親吐悲傷人生經歷

20偷渡客擠3坪「糞坑密艙」缺氧喊救命　大量瓶裝水露餡

她玩滑水道「陰部撕裂」痛爆！　竟是1動作惹禍

克莉芙奪金！　無視性別爭議「5比0」完勝中國選手

邊吃麻辣鍋邊看演出！　巴奈、楊大正宣布詹記開唱

雲品國際H1每股賺1.68元　前7月營收寫同期新高

金牌戰前波蘭對手PO哏圖暗諷林郁婷　IG遭洗版

車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

第一眼看到兔子還是山羊？超準心測秒看你「內心真實的一面」

遭質疑反應慢半拍　體育署：7／31就發聲明力挺林郁婷

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

國際熱門新聞

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans賣肉

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

即／一架客機在巴西聖保羅墜毀　機上62人生死不明

阿根廷警方挖出「220m隧道」直通銀行保險櫃

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

約會完坐床上　男友1行徑讓她冷感

巴西62人客機墜！驚悚螺旋下墜影曝光

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

冠軍女棋士用水銀毒害對手　過程全被拍

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

前選手：輸給林郁婷、克莉芙都該挑戰結果

和林郁婷決勝負　波蘭選手放話奪金

伊拉克女性結婚年齡「擬降至9歲」

更多熱門

相關新聞

波蘭對手PO哏圖暗諷林郁婷　IG遭洗版

波蘭對手PO哏圖暗諷林郁婷　IG遭洗版

台灣女拳擊選手林郁婷捲入性別爭議，她仍力抗壓力闖入奧運金牌戰，接下來將在台灣時間11日凌晨3點30分，對戰20歲波蘭女將塞雷梅塔。不過，塞雷梅塔被台灣網友發現，在比賽之前於IG限動轉發哏圖嘲諷林郁婷，雖然目前已經刪除，但她的IG還是湧入不少網友留言洗版。

林郁婷遭欺負官方慢半拍？體育署回應

林郁婷遭欺負官方慢半拍？體育署回應

家人的關愛　陳玟卉爆料老爸是情蒐達人

家人的關愛　陳玟卉爆料老爸是情蒐達人

陳玟卉預告　2028奧運拚出佳績

陳玟卉預告　2028奧運拚出佳績

未能奪牌哭了　舉重陳玟卉自責太急躁

未能奪牌哭了　舉重陳玟卉自責太急躁

關鍵字：

2024奧運2024奧運拳擊2024奧運國際Imane Khelif性別爭議

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

即／貨車撞保時捷　北市騎士夾中間亡

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

七夕情人節「不宜行房」！　7大禁忌不要犯

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans賣肉

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區曝

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

陳玟卉巴黎奧運舉重　第6名作收

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面