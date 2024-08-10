克莉芙奪金！　無視性別爭議「5比0」完勝中國選手

▲克莉芙（Imane Khelif）奪得女子拳擊66公斤級金牌，最右為我國拳擊好手陳念琴。（圖／路透）



文／中央社

因性別爭議在巴黎奧運引發高度關注的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。

法新社報導，克莉芙在觀眾喊叫助威下，以5比0完勝楊柳，為她拿下奧運首面金牌。

▲克莉芙以5比0完勝楊柳，為她拿下奧運首面金牌。（圖／路透）



今天有大批阿爾及利亞民眾湧入可容納1萬5000人的中央球場（Court Philippe Chatrier）為克莉芙加油打氣，見證這屆奧運最具爭議的運動員之一比賽。

當25歲的克莉芙進場時，觀眾大喊「伊曼（Imane，克莉芙的名），伊曼（Imane）…」。

在三回合比賽中，克莉芙多次有效擊中楊柳，最終以5比0獲得勝利。

▲▼克莉芙擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）



台灣女拳王林郁婷和克莉芙在去年世界錦標賽中，因未能通過性染色體檢測，雙雙被取消資格。

林郁婷在這屆奧運中也是性別爭議的焦點，但她一路過關斬將，10日將在女子57公斤級比賽中與波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）爭冠。