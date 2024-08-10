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金牌戰前波蘭對手PO哏圖暗諷林郁婷　IG遭洗版

記者黃翊婷／綜合報導

台灣女拳擊選手林郁婷捲入性別爭議，她仍力抗壓力闖入奧運金牌戰，接下來將在台灣時間11日凌晨3點30分，對戰20歲波蘭女將塞雷梅塔。不過，塞雷梅塔被台灣網友發現，在比賽之前於IG限動轉發哏圖嘲諷林郁婷，雖然目前已經刪除，但她的IG還是湧入不少網友留言洗版。

▲▼林郁婷巴黎奧運金牌戰對手，年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔。（圖／路透）

▲塞雷梅塔是林郁婷金牌戰的對手。（圖／路透）

林郁婷挺進巴黎奧運女子57公斤級拳擊金牌戰，台灣時間11日凌晨3點30分，她將與20歲波蘭女將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）對戰爭金。然而，有網友在網路論壇Dcard發文指出，塞雷梅塔在IG限動轉發一張哏圖，內容為她與教練的對話，其中一句話經翻譯，竟然是「妳是爭奪金牌的最後一個女人」，似乎是在嘲諷林郁婷。

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▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▼▲塞雷梅塔轉發爭議哏圖，台灣網友湧入她的IG留言。（圖／翻攝Dcard、塞雷梅塔IG）

波蘭女將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）IG遭洗版。（圖／翻攝自IG／szeremeta15984）

消息傳開之後掀起台灣網友不滿，雖然塞雷梅塔目前已經將這則限動刪除，但她的IG還是湧入不少網友留言洗版，包含「比賽尚未開始，妳已經輸了」、「反對霸凌」、「不要利用自己的影響力散布不實謠言」、「奧運是讓妳表現自己的時候，不是霸凌別人，別丟自己國家的臉」等等。

不過，也有許多網友理性向塞雷梅塔解釋，林郁婷是女性，關於她的性別爭議來自IBA，該組織也沒有對此提出任何有利證據，波蘭與台灣是關鍵且親密的朋友，希望雙方能珍惜這段友情；還有在波蘭留學的台灣學生表示，希望塞雷梅塔不要被俄羅斯操弄的組織誤導，無論比賽結果如何，「支持她（林郁婷）會讓妳永遠被世界記得。」

而面對性別爭議，我國體育署表示，中華奧會已聘請律師發警告信函至國際拳總，目前初步有達到預期效果，後續將於賽後與選手、律師以及國際奧會會商討論，如何採取對國際拳總進一步提告，也希望國人一起幫忙集氣，為林郁婷加油，讓她不受到外界心理戰影響，全力為國人及自己爭取奧運最高榮耀。

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