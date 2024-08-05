差很大！陳修將通緝照「額頭大痣+嬰兒肥」　彰檢：盡速更換

▲陳修將落跑遭通緝，高檢署公布照片曝光。（圖／資料照、翻攝高檢署網頁）

記者唐詠絮／彰化報導

遺體修復團隊「76行者」前召集人陳修將，2021年涉嫌毆打胡姓女友致死，被最高法院依傷害致死罪，判處有期徒刑10年10月定讞，裁定30萬元交保候傳，沒想到陳修將棄保潛逃，彰化地檢署已正式對他發布通緝，由於公布「嬰兒肥」照與現今圖片對照差很大，恐影響通緝效果，彰化地檢表示，將盡速更換近期照片。

陳修將涉嫌殺害胡姓女友案，纏訟3年，遭檢方依殺人罪嫌提起公訴，彰化地院於2021年12月裁定20萬元交保，檢方不服提出抗告，法院再重開羈押庭，改裁定陳修將收押未禁見。彰化地院完成相關證人及證物調查完畢，認為無勾串滅證可能，無羈押之必要，裁定以30萬元具保停押，限制住居，又另因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。

全案經上訴高等法院，台中分院認為，由於胡女腦部傷勢嚴重，足以證明陳修將「行為時用力之重」，加上陳修將始終否認犯行，且未與胡女家屬達成和解，因此判決陳男有期徒刑10年10月；對於傷害罪部分，則駁回上訴。最高法院於12日駁回上訴，全案定讞。

陳修將曝光的通緝照片可發現，應該是許久以前的大頭照，右上額頭上還有一顆大痣，且有嬰兒肥，但他2017年接受媒體訪問時，這顆痣已經不見；2021年間他修復台鐵出軌案罹難者遺體，當時下頷線明顯，臉型也較陽剛，對比這張通緝照，令外界質疑恐影響通緝成效。檢方表示，已收到外界意見，會盡速更換近期照片。

▲陳修將。（圖／記者黃宥寧攝）