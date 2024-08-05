打死女友要關了！陳修將落跑「通緝照片差很大」　額頭大痣消失了

▲陳修將落跑遭通緝，高檢署公布照片曝光。（圖／資料照、翻攝高檢署網頁，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，2021年間因懷疑胡姓小女友在外有小王，竟將人活活打死，遭法院依照傷害致死罪判刑10年10月定讞，以30萬元金額交保候傳，本應於5月31日到案執行，孰料，他竟棄保潛逃，檢方2日發布通緝，陳修將的通緝照也隨之曝光。

陳修將先前擔任知名遺體修復團隊「76行者」總召集人，長年熱心公益，營造浪子回頭、愛家的好形象，不料，2021年10月15日卻爆出，涉嫌打死與他相差18歲的胡姓小女友一案，引發外界震驚。

回顧案發經過，陳修將2021年10月8日與胡女入住彰化縣埔心鄉一間摩鐵，同年月15日凌晨他突然帶著滿身瘀青的胡女就醫，但胡到院前已經死亡，檢方進一步調查後，依照殺人罪將他提起公訴，而法院審理後，以傷害致死罪將他判刑10年10月定讞。

陳修將原應於5月31日到案執行，他卻遲遲未現身，檢方於6月4日發出拘票，但直至6月24日也未見其蹤影，彰化地檢署8月2日緊急發布通緝令，但通緝照片與先前陳修將在媒體鏡頭形象有落差。

▲陳修將於太魯閣出軌案協助修復罹難者遺體。（圖／ETtoday資料照，下同）

透過通緝照片可發現，陳修將的通緝照片似是許久以前的大頭照，額頭上還有一顆大痣，且臉部線條較為圓潤，但2021年間陳修將在台鐵408次太魯閣號出軌案中，與團隊輪流修復罹難者遺體，他當時接受媒體訪問時，已不見額頭上的痣，且下頷線較為明顯、陽剛。