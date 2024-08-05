陳修將歐死女友「黑歷史曝光」！前女友也被暴打：餵毒威脅打斷腿

▲陳修將因涉嫌虐殺22歲胡姓小女友被判刑10年10月定讞。（圖／資料照、翻攝高檢署網頁）

記者閔文昱／台北報導

遺體修復團隊「76行者」前召集人陳修將因2021年涉嫌毆打胡姓女友致死，被最高法院依傷害致死罪，判處有期徒刑10年10月定讞，以30萬元金額交保候傳，然而他棄保潛逃，目前已被彰化地檢署發布通緝。對此，有讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，自己的友人就曾和陳修將交往，期間不僅被餵毒，甚至還曾遭到毆打，行徑相當惡劣。

根據對話截圖，該名陳修將前女友透露，自己和陳修將僅在一起2個月，但交往後才知道對方是為了「性」才和她交往，期間陳就因為自己的醋意對她拳打腳踢，甚至某次因為被看到疑似出軌，竟恐嚇她要把她「腿打斷」，強迫她稱自己「沒看到」，令她相當委屈。

▲陳修將前女友爆料陳修將黑歷史。（圖／讀者提供，下同）

前女友進一步指控，陳修將還曾為了助興向她餵食毒品，事後她詢問自己是不是被餵毒，對方堅稱不是，然而某次2人因吵架鬧上警局，陳竟直接向警方供稱她有毒品，這才得知遭到陷害。對此，她也坦言，最後她從台南逃回桃園其實是相當幸運，若是繼續交往，後果恐怕不堪設想。

陳修將於2021年涉打死胡姓女友，今年4月底經最高法院審理後依傷害致人於死罪，判有期徒刑10年10月定讞，再因涉吸毒，一季3次藥檢也正常到案執行，並未有異狀，5月31本應到案執行卻傳喚未到，檢方發出拘票也未到案，遂於8月2日發布通緝。

根據中華民國刑法第84條行刑權，雖然陳修將追訴期長達40年，偵查期間他曾遭羈押83天，通緝期間若未犯他案，到案後並不會增加刑度，未來仍可依據「監獄行刑法」報假釋，據悉，他至今仍否認犯案，身上也沒錢可賠償，甘願冒險棄保潛逃。