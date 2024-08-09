台灣女子圍棋棋后出爐　盧鈺樺全勝奪下健喬盃第二冠

▲台灣女子圍棋最強冠軍出爐，盧鈺樺（圖右）以全勝之姿奪下健喬盃第二冠。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第十屆健喬盃女子圍棋最強賽冠亞決賽今（9日）登場，由首度參賽的謝依旻七段，對決盧鈺樺女子名人，最終由盧鈺樺拿下后冠，也是盧鈺樺相隔2年後再度拿下女子圍棋最強賽冠軍，並獲得50萬獎金。盧鈺樺表示，過去兩年在女子最強戰都拿到亞軍，這次更想爭冠，很高興終於如願以償。

由中華職業圍棋協會主辦的「第十屆健喬盃女子圍棋最強戰」，是台灣女子棋賽中獎金最高的比賽，並由健喬集團獨家冠名贊助。比賽從上周五（2日）起舉行，共有16名選手參賽，包括去年冠軍林怡廷、亞軍盧鈺樺，最終由敗部復活的謝依旻七段，對決去年亞軍盧鈺樺。

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主辦單位今年特別跨海邀請到旅日棋士謝依旻返台參賽，這也是長年在日本棋壇征戰的謝依旻，首次返台參賽，她的職業生涯已經累計拿下27座冠軍頭銜。

▲旅日棋士謝依旻（圖右）在台灣女子圍棋獲得亞軍。（圖／記者許敏溶攝）

獲得亞軍的謝依旻說在賽後表示，在8天比賽中下了7盤棋，有一點辛苦，但也蠻充實的，一開始還擔心下不到兩盤就回家，還好最後進入決賽，最有印象的還是今天這一盤冠亞軍比賽，還開玩笑說：「現在還不清楚輸在哪裡。」

獲得今年冠軍的盧鈺樺，過去兩年都是女子圍棋最強戰的亞軍，2021年則是冠軍，這是她暌違兩年後，再度拿下冠軍。盧鈺樺表示，去年跟前年在是女子圍棋最強戰都是拿到亞軍，這次更想爭冠，「不想再拿到亞軍」，很高興如願以償，順利奪冠。

▲台灣女子圍棋最強結果出爐，盧鈺樺以全勝之姿奪下健喬盃第二冠。（圖／海峰棋院提供）