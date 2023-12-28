許皓鋐亞運奪金獲頒360萬獎勵金　明年目標：國際賽全力以赴

▲許皓鋐亞運奪金，林文伯董事長頒發3百萬元獎勵金。（圖／海峰棋院提供）

記者許敏溶／台北報導

一年一度「六合一頒獎典禮」今（28日）在海峰棋院隆重舉行，頒發棋王賽在內的台灣六大棋賽獎項。其中為台灣奪得亞運隊史首面圍棋金牌的許皓鋐，獲得健喬集團、海峰棋院分別加碼60萬元及300萬元獎勵金，加上棋王賽、友士盃十段賽的冠軍共拿到190萬獎金，許皓鋐光今天就拿到550萬元獎金。許皓鋐表示，明年目標會放在國際賽，每一盤棋都會全力準備。

「六合一頒獎典禮」今天在海峰棋院隆重舉行，頒發包括海峰盃、名人賽、友士盃十段賽、新人王、快棋爭霸戰、棋王賽等台灣六大棋賽獎項，總獎金合計逾70萬元，加上發給許皓鋐亞運奪金的獎勵金360萬元，讓今年發出的總獎金超過一千萬元。

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▲圍棋界一年一度「六合一頒獎典禮」，今天在海峰棋院隆重舉行。（圖／海峰棋院提供）

其中海峰棋院董事長林文伯頒發300萬獎勵金給許皓鋐。林文伯致詞時表示，海峰棋院在十年前成立圍棋道場，並在8年前成立精銳隊，以前進世界前四強為目標，沒想到今年竟奪下金牌，簡直是喜出望外，可說是海峰棋院十年有成，期盼台灣棋士精益求精，做圍棋的傳承者。

健喬集團董事長林智暉則頒發60萬獎勵金給許皓鋐。林智暉指出，今年是台灣圍棋界的豐收年，台灣一手培育的選手許皓鋐，在亞運會連敗世界超一流棋手，完成林文伯董事長十年來最大心願。自己身為圍棋界贊助一份子，同樣與有榮焉，勉勵在座棋士努力為國爭光，也期盼有更多企業加入贊助行列，一起為台灣圍棋增添更多動能。

許皓鋐今年拿下棋王賽、友士盃十段賽冠軍，分別可獲得120萬元、70萬元獎金，加上360萬獎勵金，光今天就有550萬入袋。許皓鋐表示，感謝兩個單位頒發獎勵金，也感性提到，自己能榮獲圍棋金牌絕非他個人努力，要感謝海峰棋院及許多支持圍棋的人。希望能夠繼續為台灣圍棋界有一些些貢獻。許皓鋐也承諾，明年繼續贊助新人王賽。

許皓鋐表示，自己今年上半年狀態其實不太好，太想贏反而影響下棋，後來調整心態，亞運時以平常心全力以赴。至於明年目標，則會放在國際賽，因為國際賽都是淘汰賽，所以每一盤棋都會全力準備。

▲▼許皓鋐亞運奪金，上圖為健喬集團林智暉董事長頒發60萬元獎勵金。（圖／海峰棋院提供）