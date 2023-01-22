兔年強運祝福！本因坊女棋聖謝依旻新年心願超暖

▲本因坊女棋聖謝依旻回台參拜玉清宮許下世界和平心願。（圖／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／採訪報導

受疫情影響已經3年沒有回台的本因坊女棋聖謝依旻，年初難得有機會在日本新年假期返台受訪，請她給予大家新年祝福，她溫柔回答：「我的祝福不只要給台灣，也是給全世界，真心希望世界和平，而且這次回來特地前往故鄉的苗栗玉清宮參拜，也是許下這個願望」。

出生台灣苗栗、從小赴日本棋院拜師學藝的謝依旻，問及學習圍棋對她的人生有何影響，謝依旻分享：「我從5歲就開始下棋一直到現在，確實以前也是在棋院跑來跑去調皮地玩耍，很多人覺得讓孩子學下棋個性會比較穩定，但我覺得主要是因為喜歡、又有興趣而願意坐下來、靜下心下棋」。

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許多人以為要頭腦好才能把棋下得好，謝依旻謙虛地回應：「常常有人這樣問，但我真心從來不這麼覺得，我認為是透過每天都不停的學習、精進自己，才慢慢鍛鍊出來的記憶力和思考力」，她表示很感激下棋讓她有機會認識了很多人、去過很多地方，把她的小世界變得寬廣，相信未來的路還會繼續更多、更遠，持續前行。

▲謝依旻和黑嘉嘉是多年舊識，看著黑嘉嘉跨領域多元發展表示敬佩。（資料照／翻攝自謝依旻粉絲專頁）

另一方面，謝依旻和黑嘉嘉是多年舊識，對於近年黑嘉嘉大力推廣圍棋啟蒙課程，也曾轉戰演藝圈演出電影《消失的情人節》，她帶著無限的祝福表示：「覺得很厲害，因為要跨領域做出成績並不容易，看她一路都做得很好，很為她開心」。

謝依旻12歲毅然決然赴日拜師學習棋藝，18歲取得女流本因坊戰頭銜，是第一個贏得這項榮譽的非日籍棋士。成為日本職業棋士的謝依旻隸屬日本棋院，現為七段，目前保有女流棋聖、女流本因坊頭銜，職業生涯至今已累計獲得27次頭銜，為日本職業圍棋界中獲得最多次頭銜的女子棋士。