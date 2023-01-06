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超越戴資穎！圍棋一哥許皓鋐握八冠「年度總獎金850萬」

▲▼許皓鋐今年奪下八冠，寫台灣圍棋史紀錄。（圖／記者許敏溶攝）

▲許皓鋐（右二）去年奪下八冠，海峰棋院院長林敏浩（左一）說，許皓鋐總獎金更超越戴資穎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2023年剛開始，回顧台灣棋壇過去一年，誕生史無前例的「八冠王」許皓鋐，總結一年獎金超過850萬元，不僅稱霸國內，在國內排名第一，獎金總額甚至超越台灣羽球一姊戴資穎。

回顧2022年國內棋壇，堪稱職業棋士許皓鋐九段稱霸的一年，不僅於九大職業賽事中奪下八個冠軍，成為名符其實的「台灣棋壇第一人」，同時他在2022年所累積比賽獎金，也創下台灣紀錄。

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根據海峰棋院統計，許皓鋐去年連續拿下名人賽（180萬元）、棋王賽（120萬元）、天元賽（100萬元）、聯電盃（100萬元）、友士盃十段賽（70萬元）、海峰盃（60萬元）、國手賽（60萬元），以及快棋爭霸戰（60萬元）等比賽冠軍，已囊獲獎金750萬元，若再加上對局費，和國際賽獎金（春蘭盃、三星車險盃等），總額達850萬5千元，遠遠超過去年度獎金排名二、三名的王元均（174萬7千元），和林君諺（162萬9千元）。

▲▼許皓鋐今年奪下八冠，寫台灣圍棋史紀錄。（圖／記者許敏溶攝）

▲許皓鋐（圖右）去年奪下八冠，總獎金勝過羽球一姊戴資穎，寫下台灣圍棋史紀錄。（圖／記者許敏溶攝）

海峰棋院總教練周俊勳分析許皓鋐過去一年來表現，認為許皓鋐在比賽中愈來愈沉穩，對輸贏的得失心也拿捏到恰到好處，整體狀態優於同儕，能獲得史無前例的八冠戰績，可說是實至名歸。

海峰棋院院長林敏浩則表示，特別是有培生基金會、海峰棋院董事長林文伯、台灣棋院董事長翁明顯及中華職業圍棋協會理事長加藤純子等各方的慷慨贊助，許皓鋐才得以獲得相應的獎勵，甚至總獎金勝過台灣羽球一姊戴資穎去年在巡迴賽贏得獎金（約797萬元），要感謝贊助企業的大力幫忙。

林敏浩進一步表示，也因為各界的無私贊助，職業圍棋選手才能繼續在健康的環境中成長茁壯，與世界一流棋士比肩，也期待許皓鋐今後不負眾望，在今年亞運中能有優異表現。
 

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