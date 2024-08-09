中華隊2024巴黎奧運金牌連霸榮耀　可口可樂推限定紀念商品

▲慶中華隊2024奧運金牌連霸，可口可樂推限定商品。（圖／業者提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡慶2024巴黎奧運全球盛會，位於桃園的台灣太古可口可樂公司攜手全台7-11門市引進「可口可樂」2024巴黎奧運版專屬限量瓶，更加碼推出2024 巴黎奧運「可口可樂」獨家紀念商品，邀請關注全球體壇盛會的熱血運動迷，舉杯可口可樂，歡慶勝利的榮耀，更要入手2024 奧運限定紀念商品，留住此刻的感動。

太古可口可樂公司9日表示，消費者即日起至8/20活動期間，在全台7-11 門市購買20元(含)以上指定飲料任2件可抽獎0元優惠，購買可口可樂公司指定品項任2件即可單筆加價購2024 巴黎奧運「可口可樂」限定商品，另以不等加購價位，即可入手 2024 巴黎奧運紀念環保循環杯（共2款）、鑰匙圈、托特包、海灘巾(共2款)、不鏽鋼杯（共3款）等獨家商品。

此外， OPENPOINT APP另加碼2款會員專屬的集點加購商品，包括2024 巴黎奧運「可口可樂」筆記本和2024 巴黎奧運「可口可樂」折疊野餐墊。總計11款2024 巴黎奧運「可口可樂」限量商品可於7-11 經典收藏，喜愛可可口可樂的民眾，不要錯過。