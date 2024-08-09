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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

俄羅斯駐聯合國副代表攻擊林郁婷　外交部嚴厲譴責：凸顯蠻橫本質

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運金牌戰。（圖／中華奧會提供）

記者郭運興／台北報導

俄羅斯駐聯合國副常任代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）7日於聯合國安理會，引用國際拳擊總會（IBA）謬誤說法，批評台灣奧運選手林郁婷。對此，外交部今（9日）表示，俄羅斯無視國際規則與公理正義、意圖以政治力影響奧運賽事，呼籲國際社會同聲譴責，共同維護奧運精神。

針對俄羅斯駐聯合國副常任代表紀柏梁於聯合國安全理事會，影射、批評我國奧運女拳擊選手林郁婷性別一事，外交部發出聲明。

外交部強調，國際奧林匹克委員會（IOC）已多次公開確認林郁婷參賽資格，並早在2019年就取消國際拳擊總會籌辦奧運拳賽的權利，其後更於2023年撤銷國際拳擊總會作為拳擊運動管理機構的地位，所以該組織已失去國際公信力

外交部認為，紀柏梁未經查證，恣意引用國際拳擊總會的錯誤指控，並濫用安理會場域，發表與維護國際和平與安全無關的謬論，充分凸顯俄羅斯無視國際規則與公理正義、意圖以政治力影響奧運賽事，以及專擅蠻橫的惡劣本質，因此外交部予以最嚴厲譴責。

最後，外交部呼籲，國際社會同聲譴責，共同維護「友誼、團結、公平競爭」的奧運精神。

▼俄羅斯駐聯合國副代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）。（圖／路透）

▲▼俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）。（圖／路透）

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