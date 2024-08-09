【廣編】綠色乖乖不夠！「綠色包裝靠得住衛生棉」神供品中元普渡征服竹科

▲綠色乖乖不夠，搭配綠色包裝靠得住衛生棉，才是科技業完全制霸中元普渡供品組合。

圖、文／KOTEX提供

不少公司行號或民眾每到中元皆誠心準備各式供品，祈求整年平安好運。其中科技業為祈求重要設備或生產線運行順暢，不知從何時開始就瘋傳「中元普渡時，除了要有綠色乖乖，還要搭配綠色包裝Kotex靠得住草本抑菌衛生棉，才能有效鎮住突發狀況或大流量」的都市傳說，在網友口耳相傳下傳說逐漸擴散，成為各行各業普渡時必不可缺的神級供品。

會放上綠色包裝乖乖和靠得住衛生棉，除了「乖乖」、「靠得住」的諧音梗寓意之外，科技業或生產線也普遍相信綠色代表「安全」和「順利通過」。有趣的地方傳說意外掀起網路熱議，曾有網友在社群平台上分享機台旁放著一包綠色包裝靠得住衛生棉的照片，結果吸引大批網友留言回應，包括「顏色正確、品牌名正確、用途正確，無敵的吧」、「從以前就有了，而且還不能換品牌（尤其是會直接超熟睡完全沒救的那種）」、「只有靠得住流量再大也不怕」等，回響熱烈。

針對眾多公司行號在中元期間大量採買Kotex草本抑菌衛生棉作為供品的需求，品牌也趁勢推出促銷，即日起於全聯、家樂福、愛買、大潤發、康是美、屈臣氏、寶雅等實體賣場，凡購買靠得住草本抑菌組包即贈送安全護墊26片；另於PChome、momo等網購平台購買靠得住草本抑菌小箱購即贈送安全護墊26片x2的促銷活動（數量有限，送完為止）。