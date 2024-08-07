2024恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動起跑　總獎金近百萬

▲2024恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動於8月16-18日舉辦 。（圖／恆春鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024年恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動於8月16-18日舉辦，總獎金近百萬元，並有藝人演出；鎮公所依循古禮找來25公尺長的綠竹進行立燈篙儀式，鎮長尤史經歡迎全國民眾一起來恆春參與這次活動，相關活動訊息可洽詢恆春鎮公所。

這項豎孤棚觀光文化活動於16至18日分別在「水舞廣場」及「恆春東門廣場」展開，去年遇到颱風，雖然事後舉辦「白天豎孤棚」補賽，但不免還是讓鄉親們覺得少了一點味道。

今年為期3天的活動有多攤的特色美食市集、熱鬧的踩街嘉年華、踩街隊伍，更邀請搏眼球的海軍陸戰隊樂儀隊參與；16日當天在水舞廣場安排街頭藝人演出，並設置小型豎弧棚地標提供打卡，邀請知名Youtuber 協助實地走訪介紹，鼓勵鄉親們前來共襄盛舉， 讓全台灣甚至是全世界的人看到。

18日的豎孤棚競賽更有近百萬元的總獎金，前六名還有這次競賽專屬的獎盃以及錦旗各一面，讓各地的好手都可以來爭取這份榮耀。

鎮公所表示，早年豎孤棚就是為了將大量孤品分享給需要的窮苦人家，隨著經濟情況的改善，豎孤棚已成為競技為主的民俗文化活動，來觀看比賽的民眾也不會空手而歸；為節能減碳、資源回收再利用，只需要完成簡單的任務就能拿到屬於這次活動的限量禮品，讓參與的民眾可以帶著滿滿祝福以及難忘的回憶。

這次晚會的主持人是陳昭瑋，參與演出藝人有local天團玖壹壹和歌手蘇宥蓉、林靜雯、吳耕堯、翁鈺鈞、羚鈞、陳勝騰等堅強卡司，讓民眾參與宗教慶典的同時，可試品響農特產品，逛周邊市集。