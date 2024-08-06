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有前科！頂大生急問「能進科技業工作？」　釣出勵志大學長

▲▼執行長,CEO,老闆,上班族。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名頂大生日前發文求問，「有前科可以到科技業工作嗎？」他坦言，曾年輕不懂事，因聚眾鬥毆進派出所，儘管後來浪子回頭，這條前科也一直跟著他。發文掀起熱烈討論，也釣出一些同樣有前科的大學長經驗談。

就讀頂大的網友在Dcard發文感嘆，「年輕時不懂事，跟人吵架...吵一吵就被抓去派出所，沒多久變成聚眾鬥毆，這條前科一直跟著我，最近快完成學業，想問板上的各位大哥，你們公司會不收有前科的人嗎？如果是真的，能不能推薦有前科的人去哪裡工作呢？」

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們紛紛回應，「8+9改過自新，金盆洗手，努力考上交大，不覺得很勵志嗎」、「部分公司面試前填的資料會問有無前科，就我印象GG、RO、二哥沒有」、「有些公司會要求提供良民證，如果沒叫你提供的，你不講...大家也不會多問」、「感覺應該不會特別有人在乎」、「可以來我們公司嗎？我希望有人可以處理一下我老闆」、「除非應徵保全、財務、倉庫相關才會要良民證，不然就大膽地勾選沒有前科，民間公司無權調你的紀錄」。

不僅如此，還有前輩透露，「本人因為18歲找打工被騙銀行帳號，一毛錢都沒有拿到就被告幫助詐欺。遇到欠錢不還的人去要債，還被告恐嚇跟毀損，現在還是在科技業過得好好的」、「我被判有期徒刑5個月，緩刑3年。緩刑期間一樣面試上市的科技業，目前做了1年多，已拿到offer準備跳槽，面試很多間產線單位都有拿到offer，沒有問我刑事紀錄，供參考」。

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