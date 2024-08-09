增到137kg不只拚金！郭婞淳「盼1突破」　網感動：是舉起整個台灣

網搜小組／劉維榛報導

「舉重女神」郭婞淳摘下銅牌，但其實第三把只要舉起132公斤就能保銀，但她直接選擇挑戰137公斤，原因就是要拚金牌，郭婞淳更透露，平時練習都135公斤左右，若能夠挺起137公斤已經是一個新的突破。對此，粉絲們也感動大讚，「看到她第三次試舉是137公斤真的很感動」、「她舉起的是整個台灣！」

一名網友在《Threads》表示，為何郭婞淳穩拿銀牌就好，原PO認為有5大原因，「1.她是東奧金牌」、「2.她是世界紀錄保持人」、「3.她舉過更重的」、「4.她是舉重女神」、「5.她是台灣民族英雄」。

由於最後一把挺舉，郭婞淳落後第二名1公斤，落後第一名6公斤，她一鼓作氣從130加到137公斤，可惜她在分腿後上舉過程失敗，最終總和235公斤摘銅。

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郭婞淳雖然奪金失敗，但她放手一搏的毅力與運動精神，讓原PO認為值得了，「因為最後一舉，只有現在，不留遺憾！」

底下引來萬名網友暖喊，「她享受比賽過程，不會淪為奪牌機器而已」、「看到她第三次試舉是137公斤真的很感動」、「她舉起的是整個台灣」、「她有腰傷，1公斤都有可能讓她廢掉一輩子，今年能進奧運已屬不易」、「她是真正的戰士」、「覺得運動員都有一種挑戰的精神，沒有傷痛的狀況下，應該有可以再次突破」。

郭婞淳賽後透露，因為抓舉輸給排名第一的羅詩芳2公斤，所以挺舉至少要比對方多3公斤才能贏，對方挺舉第二把舉起134公斤時，自己就已經以137公斤為目標。郭婞淳也強調，「就把它當作最後一屆在舉，也希望自己能夠享受這樣的舞台。」

事實上，郭婞淳是帶著腰傷出賽，導致她有時候在挺舉的時候會有點「害怕」，但站上戰場的那瞬間，直呼最後一舉已經豁出去，「就是不管了啦，反正痛就痛，痛完三次就好了，就直接放開那一舉！」

郭婞淳也直言，最後一舉選擇挑戰137公斤就是要拚金牌，「都來到這裡了，也不知道會不會有下一次，就拚吧！」雖然137公斤沒有成功舉起，但她坦言，能夠挺起來就已經感到非常意外，並指出平常訓練都差不多135公斤而已，能夠挺起137公斤已經是一個新的突破。