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釋憲案白營律師價碼「1人抵4機關」　綠酸黃國昌冤大頭：高金額請這種

▲▼憲法法庭言詞辯論立法院三位代表，吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院影音）

▲憲法法庭言詞辯論立法院三位代表，吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院影音）

記者杜冠霖／台北報導

國會改革法釋憲案日前於憲法法庭進行言詞辯論，相對機關立法院共花費186萬元公帑聘請律師，對造四機關：總統府、行政院、監察院、民進黨團總支出75萬。在野黨不滿律師費被發現，反嗆行政單位豢養律師。綠委王定宇今（9日）回應，民眾黨建議的一名律師就高達80萬，比反方全部加起來還多，加上憲法法庭表現高下立判，180萬民脂民膏值不值得？綠發言人戴瑋姍也表示，黃國昌現在打模糊仗，可能是冤大頭，才用這麼高金額請到這種律師。

國會改革法釋憲案日前於憲法法庭進行言詞辯論，根據招標案，相對機關立法院共花費186萬元律師費，而民眾黨所推派的律師林石猛更拿80萬元。

藍營不滿律師費遭公布，更反嗆要總統府、政院公開花費，行政院發言人陳世凱8日說，在釋憲案準備庭前，於7月2日公開聘請律師的標案，總經費為30萬元；中興大學法律系教授陳信安部分，則是屬義務協助。總統府副秘書長張惇涵則出示契約內容指出，總統府3位律師費用，總金額為45萬元。民進黨團則是自掏腰包。

對於在野黨質疑行政單位豢養律師，民進黨發言人戴瑋姍直言，這完全是錯誤指控，每個法律案件都是case by case，在這次憲法法庭，民進黨方律師表現非常好，過去也都致力公益，完全可受公評。

戴瑋姍指出，反觀黃國昌現在打模糊仗，他可能是冤大頭，才用這麼高金額請到這種律師，且在憲法法庭表現不好，這在直播上看得非常清楚。

王定宇則表示，憲法法庭各機關代表當然都是政府標案、公費支出，這無可厚非，不管是立法院、總統府、行政院、監察院等各機關都是以公開標案聘請律師、代表人參與憲法法庭攻防，可以看到公開招標資訊顯現，總統府、監察院、行政院聘請律師總支出75萬、每位大概15萬，民進黨團則是自費。

王定宇說明，贊成合憲方，光是民眾黨建議的一名律師林石猛就高達80萬，比反方全部加起來還多，立法院代表加起來超過180萬，加上憲法法庭表現高下立判，180萬民脂民膏值不值得？社會自有公評。

王也指出，這全都是納稅人支出，也讓人納悶，藍白擴權法案在立法當時為何不充分討論？把有違憲可能的條文作完整討論、好好立法、避免產生憲政紊亂，這樣的開銷，未來釋憲案出來後敗訴一方該不該賠？這都是好問題，憲法法庭讓全民有非常好的憲法教育，不同機關所聘請律師，公費支出差異相當大，表現卻是高下立判。

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