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大陸 大陸焦點 特派現場

21歲最帥少林武僧「秋風」車禍離世　曾出演《赴山海》爆紅

記者廖翊慈／綜合報導

中國少林武僧「秋風」7日凌晨00時53分左右搭乘網約車，往浙江諸永高速溫州方向51公里處，車輛追尾大貨車，致司機當場死亡。秋風8日22時23分因搶救無效不幸離世。秋風今年出演電視劇《赴山海》的秋風一角爆紅，康莊大道上卻遇到悲歌，讓粉絲們相當惋惜。

據《新聞晨報》報導，秋風，法名延珩，少林寺第三十四代武僧，今年年僅21歲。秋風以深厚的武術功底和獨特的個人魅力，在社交媒體上擁有一票粉絲，今年還參演大陸知名男演員成毅主演的電視劇《赴山海》，在劇中飾演秋風，帥氣的外表加上精湛的武功，更讓他迅速爆紅。

▲秋風客串成毅主演的《赴山海》。（圖／翻攝自微博／赴山海官微）

▲秋風客串成毅主演的《赴山海》。（圖／翻攝自微博／赴山海官微）

根據先前採訪，對於自己的走紅，秋風卻保持著謙遜和低調的態度，也用一句玩笑打趣自己，「我不紅，我是黃皮膚，還帶點黑，我只是少林寺的一名普通武僧，之所以受到關注，是因為少林功夫本身俱有獨特的魅力和吸引力。」

秋風9年前懷抱著，對武術的熱愛和對少林文化的嚮往來到少林寺，開始艱苦的習武之路，每日清晨的晨練、傍晚的夜修，都成為了他生活中不可或缺的一部分。經過長年累月的不懈努力，年僅21歲的秋風，不僅練就了一身高超的武術，更在少林寺的薰陶下，形成了獨特的個人氣質和武術風格。

▲▼少林武僧秋風。（圖／翻攝自微博）

▲秋風年僅21歲。（圖／翻攝自微博）

報導指出，廣義的少林武術並非僅指拳腳動作，功夫是修行，是參禪，練「功夫」的真正目的，是為徹底改變一個人的品行素質；少林僧人的練武，正是一種修行。

正因如此，經過多年的學習與修行，少林功夫之於秋風，始於對武術的興趣，更重要的是衷於對少林功夫，對禪武的崇敬。

▲▼少林武僧秋風。（圖／翻攝自微博）

▲▼秋風時常在社群平台上分享習武生活。（圖／翻攝自微博）

▲少林最帥武僧「秋風」車禍離世。（圖／翻攝微博）

秋風曾表示，「在少林寺的這幾年，我真切地理解了少林功夫不同於少林武術，正如師父所說，少林寺是個福報的平台，在這裡的每個人都需要用一生來消化這個平台。

秋風先前對於自己因「最帥武僧」之稱爆紅回應，「少林功夫追求的是一種精神的自拔和自我的超越，顏值幾乎沒有太大的影響，只是在大眾心裡有少林的一席之地。」

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