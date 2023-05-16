網紅武僧遭3黑衣人偷襲「頭縫20針」　懷疑少林寺不講武德下戰帖

▲網紅武僧一龍遭黑衣人當街痛毆，頭部縫了20多針。（圖／翻攝自鳳凰網）

記者柯沛辰／綜合報導

中國網紅武僧一龍14日開直播爆料，他近日遭3名黑衣人當街偷襲，被打得頭破血流，縫了20多針，巧合的是他前一天才被少林寺警告，隔天就遇襲，讓他不禁懷疑是同門師兄弟下的毒手，「你們這種做法我不服，派人偷襲我，有本事堂堂正正在擂台上來一場酣暢淋漓的比賽！」

一龍表示，他以前確實在少林寺習武，也曾是少林出家弟子，但後來被逐出師門，通過武林風擂台比賽成名，「就算我刻意去迴避，在網友的印象裡，我仍然是少林出家弟子，這個我改變不了，現在我已經把名字武僧一龍，改成了『一龍』，該做的我都已經做了，你們還咄咄逼人。」

一龍回憶被偷襲的過程，稱當晚他一個人在路上走，突然冒出3個戴帽子的黑衣人，「二話不說就把我打一頓，我連還手的機會都沒有，而且下了死手，差點把我眼睛打瞎，我懷疑這三個人是練過功夫的，何況我這麼多年在外面闖蕩，沒得罪任何人，這麼多年廣交天下朋友，不會無緣無故就被人打，我懷疑是同門是兄弟下的手。」

▲一龍開少林寺分院不成，改開武館收徒弟。（圖／翻攝自鳳凰網）

一龍透露，他前一天才被少林寺警告不准以他們的名義在外進行商業活動，且必須告知天下他已被逐出師門，但他認為，自己開少林寺分院符合法律手續，不需要再經過任何人同意，卻仍遭阻攔，無奈之下他只好停掉這件事，改開現代練武館，招了幾百個徒弟，沒想到對方依舊不依不饒。

他指出，後來他去拍電影電視劇，少林寺還要橫插一腳，要求他不能演反派，否則會影響少林寺名聲，讓他很無語，「所謂出家人不打誑語，少林俗家非出家，我有一顆善良的心，沒有對不起任何人，並沒有做對不起少林寺的事，感覺你們管的實在是太寬了點！」

▲一龍表示，少林寺警告他不准演反派。（圖／翻攝自鳳凰網）

一龍說，自己是個武夫，這次被偷襲打傷，算是他技不如人，他不會去追究任何人的責任，但他不能接受這種做法，「按照我們的江湖規矩解決這一件事情，我把傷養好之後，我會在少林寺門口搭一個擂台，進行比武，雙方各出5個徒弟，加上我自己6個人，進行一場比武比賽！如果我勝了，你們以後別管我的事，如果僥倖你們勝了，那我以後就退出江湖！找個工廠打工，不再出來開館收徒，也不會去演電影。」

一龍表示，到時候會現場直播，讓所有粉絲當評委，然後請行內知名度比較高的大師來觀看，全程直播給大家看，「我一龍在江湖做事堂堂正正，從來不在背後搞事情！這次真的是把我惹怒，到時候你們少林寺輸了！也不能怪我太無情，是你們咄咄逼人，現在走投無路，我只能用江湖的辦法來解決這件事情。」

▼一龍開直播還原當天遇襲過程，引起粉絲關注。（圖／翻攝自鳳凰網）