快訊／大量雷雨帶集結「大雷雨轟6地」　國家警報狂響　

▲對流旺盛，部分地區出現午後雷陣雨。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，對流雲系旺盛，中央氣象署今（9日）下午1時25分針對17縣市發布豪大雨特報，其中台南市升級豪雨，並對台北市、宜蘭縣、新北市、基隆市、新竹縣、桃園市等6縣市發布大雷雨訊息，且同步對新北市山區發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及桃園至雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，台南地區大雨持續中，台南沿海集結大量雷雨帶，正陸續進入陸地中，今天下午至夜晚，容易一陣一陣大雨，低窪地區請留意積淹水。

▲大量雷雨帶集結移入台南。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

此外，氣象署下午1時31分到33分也陸續對台北市、宜蘭縣、新北市、基隆市、新竹縣、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也對新北市北勢溪坪林映像虎寮區、新北市永定溪石碇蚯蚓坑、新北市石碇溪石碇淡蘭吊橋、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪、新竹縣油羅溪雞油樹下區域、桃園市霞雲溪優霞雲瀑布區發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時31分到33分，提醒已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署預報，今、明兩天低壓帶影響，台灣中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其今日中南部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率。

▲豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：9日下午至9日晚上

豪雨：台南市

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

