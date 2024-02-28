南部也買得到了！全聯60元熱便當販售點增2倍　全台600店將上架

▲全聯熱便當「幸福餐盒」60元超划算，今年銷售據點將拓增2倍，讓南部鄉親也買得到。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯去年推出「60元幸福餐盒」以來幾乎天天完銷，原先只在北部門市供應，由於價格便宜、CP值超高，許多中南部的消費者也不斷敲碗，如今全聯公布預計在今年拓點，增至600間門市販售，讓中南部鄉親也能買得到！

▲全聯60元熱便當，經常一上架就秒殺。（圖／記者林育綾攝）

全聯去年3月起與農業部合作，推出60元「幸福餐盒」大受好評，主打高CP值、嚴選食材、每日新鮮現做、全程保溫配送，時常一上架不久就秒殺一空，也帶動另外2款89元的熱便當買氣。根據統計，2023年全聯「幸福餐盒」銷售1.6億元，等於賣出超過260萬個。

全聯熱便當目前僅在全台320家門市販售，許多網友也紛紛讚「60元一個真的很划算」、「好吃！手腳慢真的就沒了」。不過先前網友討論時，就有不少中南部民眾敲碗「南部連買的機會都沒有」、「許願來南部，拜託」、「什麼時候來南部？」、「齁，都吃不到，我也想吃啦！」

由於全聯幸福餐盒與多間鮮食廠合作，採高規格配膳及出貨作業，鮮食廠和全聯門市的距離必須在一定範圍內，確保每一個熱便當送到門市前，都可維持「60℃溫熱」。全聯更為此耗資超過千萬，在門市設置保溫熱櫃，讓消費者可以買到熱騰騰的每日新鮮現做便當。

▲全聯「幸福餐盒」與鮮食廠合作，採高規格配膳及出貨作業。（圖／記者林育綾攝）

如今全聯也公開好消息，預計最快在今（2024）年上半年，將熱便當的銷售據點增加至全台600間門市販售，包括在雲林以南至北高雄的部分門市供應，讓南部的消費者也能買到。

全聯「幸福餐盒」約每季更換或增加一次主菜色，根據統計，去年銷售人氣前3名為「黃金厚厚雞排」、「十三香雞胸」、比臉大「排骨」，其中黃金厚厚雞排口味累積熱賣超過200萬個。

▲幸福餐盒「黃金厚厚雞排」在去年銷售冠軍。（圖／業者提供）

而60元的幸福餐盒也帶動美味堂「89元熱便當」買氣，分別有雞腿、排骨兩種選擇。全聯透露，60元和89元兩款熱便當，在2023年一共賣了464萬個，拓展至南部之後，今年銷售目標可望挑戰突破4億元。

至於搶購時間，官方也透露，熱便當每日午餐約上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，民眾只要抓準上架時間，就不怕買不到。

▼「89元熱便當」雞腿、排骨兩款，買氣也跟著上升。（圖／記者林育綾攝）