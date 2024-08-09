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社會 社會焦點 保障人權

喊「有腎病」想免役！新北男複驗卻放鳥　收徵集令晚5天入營慘了

▲▼教召,軍人,開槍,射擊,手槍,國軍,陸軍,行軍,班用機槍,45手槍,81迫擊砲。（圖／軍聞社提供）

▲新北男拿不出診斷書證明患有腎病症候群，卻無故延遲入營5天，遭判刑3月，得易科罰金。（資料圖／軍聞社提供）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名楊姓役男稱罹患「腎病症候群」想要躲兵役，但經醫院判定，他並沒有相關疾病，僅有尿蛋白異常，約好時間複驗，楊男又放鳥，還在收到徵集令之後，未在規定時間內報到，晚了5天入伍，被依法判刑3月，得易科罰金。

根據檢方調查，楊男是一名役男，經新北市政府列入2023年9月13日海軍艦艇兵常備兵役軍事訓練55梯次徵集入營，本應在2023年9月13日上午7時20分，到高雄海軍新兵訓練中心指定的地點「汐止火車站」報到，卻在沒有提出相關檢驗報告或是診斷證明有腎病症候群的狀況下，晚了5天入營，依違反妨害兵役治罪條例第4條第5款之役男避免現役徵集罪嫌，將他提起公訴。

根據法院調查，楊男2021年4月間因「腎病症候群」申請複檢，複檢後並不符合腎病症候群診斷，但有尿蛋白異常的狀況，因此2022年軍方判定其體位未定，但約好複檢時楊男卻未到場，也沒有說明原因。相關單位遂於2022年3月10日依照體位區分標準法，直接判斷楊男為常備役體位，而後楊男也沒有再提出檢驗報告或是診斷書申請複驗。

法院認為，楊男明知道役齡男子都有依法服兵役的義務，但他卻在受到徵集令後，無正當理由未報到，破壞兵役制度的公平性，損及潛在的國防動員兵力，非常不應該，考量他犯後坦承犯行，並不是沒有悔意，將他判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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