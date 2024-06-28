好漢當年勇！賴清德成功嶺新訓成績曝光　政治、射擊皆拿下滿分

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（28日）至台中成功嶺視導「新兵訓練」，並自爆，過程中收到意外的驚喜。賴清德說，這個意外的驚喜，是當年自己在成功嶺新訓時的成績單。端看成績單會發現，賴清德當年在「政治」項目以及軍事項目中的「射擊」皆拿下滿分，學術科的平均分數，更一舉贏過同一頁之中的所有鄰兵。

▲總統賴清德昔日在成功嶺兵役新訓時的成績單。點圖放大。（圖／成功嶺提供）

賴清德提到，今天他到成功嶺視察新訓時，收到意外的驚喜，這個驚喜是當年自己在成功嶺新訓時的成績單。並透露，拿成績單給他的指揮官跟他說，「成績還不錯」，但，他自己實在不敢當。

▲總統賴清德昔日在成功嶺兵役新訓時光。（圖／成功嶺提供）

仔細察看，賴清德當年在「政治」項目以及軍事項目中的「射擊」皆拿下滿分。除此之外，軍事項目中的基本教練、體育，則為86分同分。但軍事項目中的戰術，賴清德拿了82分，算是最低的，不過加權後的學術科總成績仍穩坐90.76，一舉贏過同一頁成績單中的所有鄰兵。

賴清德也表示，無論做什麼事，他都是全力以赴。「以前我是這樣，現在做總統也是一樣！」

▼總統賴清德昔日在成功嶺兵役新訓時光。（圖／成功嶺提供）