不能再閃兵了！以色列最高法院裁定　極端正統派也要服兵役

▲以色列極端正統派猶太青年。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

以色列猶太人無論男女都有服兵役的義務，然而卻有一群極端正統派猶太人（Haredi Judaism，又稱哈雷迪猶太人）堅持遵守最古老的猶太傳統，也不用履行服兵役義務。不過，以色列最高法院25日裁定，以色列政府必須開始徵召極端正統派猶太人入伍，此案讓總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨政治壓力。

根據以色列法律，年滿18歲的以色列公民都需要服兵役24至32個月，但過去數十年來，被稱為哈雷迪猶太人的極端正統派猶太人大多都能獲得兵役豁免；哈雷迪猶太人教育以讀經為主，男性即使成年後也不從事工作，而是每天到神學院研讀經文，婦女則多為家庭主婦。

綜合外媒報導，隨著以巴衝突進行，越來越多普通猶太人入伍參軍，這群正統派猶太人卻不用當兵的爭議也再次被搬上檯面。許多普通以色列青年不滿，認為是大多數人付出鮮血保衛國家，但這些與現實生活脫節的正統派猶太人卻享受其他人努力的成果。

授權讓極端正統派猶太人豁免兵役的法案已經在去年到期，但納坦雅胡政府仍允許他們不用入伍。以色列最高法院因此裁定，由於沒有其他豁免兵役的法律依據，政府必須開始徵召符合服役年齡的極端正統派猶太人。

不過，納坦雅胡所領導的聯合政府本就已經搖搖欲墜，是仰賴兩個極端正統派政黨支持才勉強組閣執政，如今以色列最高法院裁決出爐，相當於讓納坦雅胡面臨極大政治壓力。

除了服兵役問題外，極端正統派猶太人也開始對以色列經濟帶來廣泛影響，由於該社群的超高出生率，如今人口已經高達以色列全國人口的13%，預估到2035年將達到19%，但該社群卻不進入勞動力市場，從而阻礙經濟發展，並且增加中產階級納稅人的負擔。