塞納河水質堪憂　瑞典25歲泳將宣布退賽：有人游完生病了

▲瑞典游泳選手約翰松對塞納河水質有疑慮，退出奧運男子10公里馬拉松游泳賽事。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

部分巴黎奧運參賽選手傳出在塞納河游泳後生病的狀況，儘管巴黎奧運主辦單位、世界水上運動總會都對塞納河水質掛保證，但瑞典25歲游泳選手約翰松（Victor Johansson）已因為水質方面的考量，退出預定9日登場的男子10公里馬拉松游泳賽事。

約翰松向瑞典媒體「每日新聞」（Dagens Nyheter）透露，有鐵人三項選手在巴黎奧運塞納河比賽之後生病，雖然選手們只在水裡待20分鐘，時間很短，但還是有人生病，「有很多傳聞，但我們可以肯定的是，有人生病了，所以就算是（大腸桿菌）濃度下降，真的要下水感覺不太好」。





▲塞納河水質堪憂，部分選手下水游泳之後生病。（圖／路透）

約翰松並未具體透露生病選手的名字。但瑞典媒體指出，瑞典鐵人三項選手曼松（Tilda Mansson）在7月31日參加女子項目比賽之後生病嘔吐，所屬團隊並未證實這是否與塞納河水質是否有關。另外，比利時奧委會先前也發布聲明表示，女子鐵人三項選手米歇爾（Claire Michel）參加完個人鐵人三項比賽之後生病退賽。

不過依據奧運主辦單位發布的聲明，2024巴黎奧運與世界水上運動總會（World Aquatics）有建立嚴格水質監測流程，根據對馬拉松游泳賽場所有4個檢測點的大腸桿菌（E.coli）和腸球菌（Enterococci）門檻值，9日檢測結果為非常好。

世界水上運動總會也透過聲明補充說明，男子馬拉松游泳項目只有在最新水質數據進行分析之後才會舉行。