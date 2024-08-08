鬧鐘設超多！護理師提醒「賴床怪」健康問題：會變胖喔

▲護理師指出，早上設定多個鬧鐘反覆醒了又睡、睡了又醒，小心身體更疲倦，也容易造成注意力不足。（示意圖／翻攝pixabay）

圖、文／CTWANT

寒冷的天氣，總是讓人在被窩中多躺幾分鐘，許多人也都會特別設多個鬧鐘防止睡過頭。對此，美國維吉尼亞州的護理師喬登布魯斯（Jordan Bruss）指出，反覆醒了又睡、睡了又醒，小心身體更疲倦，也容易造成注意力不足。

這名熱衷於在自己社群媒體上分享健康知識的護理師透露。「每天早上被多個鬧鐘吵醒，會頻繁擾亂你的快速動眼（REM）週期，導致睡眠慣性、困倦、疲勞、情緒波動增加，而且還會提高你的皮質醇水平，害你體重增加」

布魯斯描述，頻繁響起的鬧鐘「警報」，將觸發我們『戰鬥或逃跑反應』的機制，長期受鬧鐘影響下，容易造成「注意力不足」，因長期處於鬧鐘驚醒狀態，代表睡眠周期無法完成，從而影響情緒和正常工作狀態，進而出現日常生活類似腦霧狀態，注意力不集中，容易疲倦、頭痛問題等狀況。腎上腺素反應可能會導致長期的壓力、憂鬱和心血管問題，」

此外，由於缺乏持續睡眠而導致的身體緊張，也會導致體重增加，「皮質醇水平過高會使你體重增加並持續增加。所以當鬧鐘響起時，就該起床了。你會看起來更好，感覺也更好！」

這位護理師在影片中分享：「良好的睡眠衛生是我身心健康的重要組成部分。我保證，如果沒有對深度睡眠部門進行認真的研究，我就不會處於現在的狀態。不要給自己帶來額外的身心壓力。」

布魯斯建議，最好的起床鬧鐘，是「日出鬧鐘」，也就是晚上睡覺前，窗簾可以留一條縫隙，早上陽光照進來，光線會刺激視網膜上的感光器，並向大腦發送甦醒信號，血清素會使身體的代謝速度加快，就會伴隨生物時鐘「叫醒你」，可避免鬧鐘叫醒帶來的驚嚇感。

布魯斯的這支影片在tiktok上獲得了超過1000萬次的觀看數，許多人為這項新知感到有點沮喪，「我的鬧鐘從6點設到7點30分，每10分鐘就響1次，現在你要我1次就起床？」、「為什麼我需要幾個鬧鐘？明顯是因為一個鬧鐘叫不醒我。如果我一次都沒醒過來，就不會有睡眠慣性的問題。」

但也有網友表示，「日出鬧鐘改變了我的生活！它很有效，而且是最平靜的起床方式。我醒來的第一天，我真的是帶著微笑醒來的。」

「別再傷害你的身體了！」布魯斯表示： 「早上鬧鐘一響就起床！」

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