前交長郭瑤琪收賄判8年！滿頭白髮現身法院　求再審仍失敗

▲交通部前部長郭瑤琪（中）因收賄被判刑8年定讞，目前保外就醫中，她始終不認罪，向高院聲請再審，日前親自出庭爭取。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

交通部前部長郭瑤琪因2006年收取南仁湖集團2萬美元賄賂，被依貪污罪判刑8年定讞入獄，2016年保外就醫至今，郭始終喊冤，今年（2024年）向高院聲請再審堅稱未收賄，合議庭認定郭所提理由不足以動搖已定讞的有罪判決，駁回郭提起的再審與停止刑罰執行的聲請，可抗告。

現年68歲的郭瑤琪今年7月底親自出庭爭取再審機會，滿頭白髮、身形略顯佝僂，與當年精明幹練風采判若兩人，被媒體詢問身體近況時，她說「不太好」，並表示「尊重法院判決」。

▲郭瑤琪。（圖／資料照）

郭瑤琪本次聲請再審的理由，主要是法官認定行賄者提領2萬美元、裝在茶葉罐裡交給她，但行賄者當時所用OBU帳戶不可能提領任何美元現鈔，而外幣帳戶交易明細則記載「轉帳」、並非「現金」，本案贓款至少有7500美元不像證人所稱臨櫃提領，證人的不實證詞是足以動搖原判決的新事實、新證據。

高院審理認為，再審制度屬於特別救濟管道，為防止遭惡意或其他目的延宕、纏訟而妨害判決安定性，所以有嚴格條件限制，聲請再審提出或主張的新事實或新證據，不論是在判決定讞前後存在，都須具備確實性、明確性與顯著性等要件，客觀上足以推翻或鬆動原判決事實基礎才成立。

高院指出，若僅對定讞判決已認定事實再行爭辯、任意指摘，就不符合再審要件，而郭瑤琪本件聲請再審理由，先前已被判決認定，行賄人是從OBU帳戶「轉帳」到外幣帳戶再提領，存款取條有手寫「cash」即「現金」、賣匯交易憑證也載明「外幣現鈔」。

高院認定郭瑤琪所提出與主張的理由，都不構成動搖定讞判決的新事實、新證據，據此駁回郭提起的再審與停止刑罰執行的聲請，可抗告。

本案源於南仁湖集團負責人李清波2006年間，想得標逾7億元的台北車站商場營運案，派兒子李宗賢到郭瑤琪職務宿舍拜會，郭瑤琪收下李宗賢所贈、內藏2萬美元現金的茶葉罐禮盒後，利用部長職權2度指示台鐵局重辦北車商場營運案說明會，郭並密集聯絡李清波。

檢調當時另案偵辦南仁湖集團涉嫌逃漏稅，監控意外得知本件送茶葉暗藏賄款案情，2007年依不違背職務收賄罪嫌起訴郭瑤琪，郭聘顧立雄、李永然等知名律師應戰，一、二審均判無罪，經最高院發回更審，高院更一審、更二審都改判郭8年徒刑、褫奪公權4年，須沒收犯罪所得2萬美元。

最高院2013年12月駁回郭瑤琪上訴定讞，郭隔年初入獄服刑，7度請求最高檢察署檢察總長提起非常上訴，都被駁回，郭後因罹癌於2016年獲准保外就醫至今，繼續力爭平反。

2016年總統大選第3次政黨輪替後，不僅時任總統蔡英文寫親筆信給郭瑤琪表達「不捨」，監察院2017年提出調查報告，也認為本案證人證詞有前後不一等疑點，同年底時任檢察總長顏大和以定讞判決認定郭「不確定故意」收賄、似有矛盾等理由，為郭提起非常上訴，但2018年3月被最高法院駁回確定。

接著，當初極力論告終將郭瑤琪定罪的高檢署，2019年反過來提出3大理由替郭聲請再審，其中之一是主張本案2萬美元應為「饋贈」郭的兒子出國留學「程儀」，並非與郭當時交通部長職務行為有對價關係的「賄賂」，高院同年底駁回後，高檢署抗告到最高院，2020年8月再被駁回確定。