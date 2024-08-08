林郁婷陷性別爭議　韓媒亂下標「XY染色體」！韓酸民罵：一看就是男的

▲中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

「台灣拳后」林郁婷為了能夠在拳擊項目奪得金牌、為我國爭光，不惜奮鬥十數年，豈料卻因知名作家JK羅琳在社群上帶風向，而在巴黎奧運又陷入性別爭議，面臨國際輿論的壓力備受委屈。不過，韓國媒體報導時，卻未盡基本求證職責，透過標題帶風向強調「XY染色體」，引來南韓網友對於林郁婷的負面評論。

2024巴黎奧運開幕後風波不斷，主辦世錦賽的國際拳擊總會（IBA）於5日針對林郁婷的性別爭議召開記者會，然而沒有拿出證據、且前後說法矛盾，一下強調「XY染色體毫無疑問是男性」、一下又強調「睪固酮過高」，性別檢測可靠性令人起疑。

與之相比，國際奧林匹克委員會（IOC）多次為林郁婷的性別背書，強調林郁婷為女性。

經記者實際搜尋韓國媒體與輿論走向，發現自從JK羅琳多次在X發文暗指林郁婷為「XY染色體」男選手、以及土耳其女拳擊手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）慘敗後比出X手勢，韓國媒體報導時在標題大多強調「XY染色體」，如此偏頗的下標方式，引來南韓網友留下負面評論，無疑是對林郁婷的二度傷害，也是對我國體育好手的羞辱。

▲韓媒紐西斯通訊社在報導標題，特意強調林郁婷擁有「XY染色體」。（圖／翻攝自Naver）

＊《紐西斯通訊社》：

紐西斯通訊社為南韓國內最大的民營通訊社。然而，自從林郁婷以5比0完封土耳其選手卡拉曼後，竟然在報導標題強調「XY染色體」拳擊手林郁婷，引來南韓網友的負面評論。（原標題：'XY 염색체' 복서 린위팅 결승 진출…은메달 확보[파리 2024]／翻譯："XY染色體"拳擊手林郁婷打進決賽，確定能取得銀牌）

該則報導引述法新社、路透社，林郁婷在57公斤級女子拳擊賽中以5比0擊敗土耳其對手，而土耳其選手輸掉比賽後則向林郁婷比出X手勢。

南韓網友在Naver搜尋引擎底下留言，「這太過分了吧？對方可是在賭命比賽耶」、「看來一定要決賽的選手棄權，IOC才會覺醒啊，反正一定是男生奪冠啊」、「到底哪裡看起來像是女的」。

▲韓媒JTBC News在標題強調「XY染色體」，並以肯定式句型表示林郁婷、克莉芙擁有男性染色體。（圖／翻攝自Naver）

＊《JTBC News》：

JTBC News同樣為南韓國內主流媒體，過去在前總統朴槿惠涉入閨蜜門事件、罷免彈劾等風暴中，扮演重要的推動角色。今（8）日上午，該媒體同樣以強調「XY染色體」的方式下標。（原標題：'XY 여자복서' 2명 결승 진출…상대선수는 손가락으로 'X'／翻譯："XY女子拳擊手"兩人闖進決賽...對手比出X手勢）

針對林郁婷「是否為女性」的真相調查和相關疑慮，JTBC News未盡記者該盡的查證義務，直接在第一段就以「擁有男性XY染色體的女拳擊手出戰奧運」稱呼林郁婷和阿爾及利亞女選手克莉芙，報導同時引述IBA聲稱的「未滿足性別條件」之說法、以及IOC為兩人背書。

該則報導吸引南韓網友留下200多則留言，「乾脆讓兩人對打、收回獎牌吧」、「就是說啊，根本就不公平，以後只要讓男選手接受變性手術，以女性的身分參賽就能輕鬆奪牌了」、「長相就是男的、骨架也是男的」、「兩人都長得和李真淑（放送通信委員長）一樣噁心」、「從生物學來看，就是男性的身軀」、「攪亂人類生態系的突變種」、「一群男人在女子項目中比賽」。

▲韓媒朝鮮日報同樣使用煽動性標題，強調林郁婷陷入「XY染色體」爭議。（圖／翻攝自Naver）

＊《朝鮮日報》：

朝鮮日報為南韓國內發行量最大的保守派大報之一。自從林郁婷確認闖進金牌賽後，該報同樣在標題強調XY染色體。（原標題：'XY 염색체 논란' 여자 복서 린위팅 결승 진출… 상대방은 또 'X' 제스처／翻譯："XY染色體爭議"女拳擊手林郁婷闖進決賽...對手又比出"X"手勢）

南韓網友留言，「外表看起來就是男的啊」、「抓去檢查、公布結果不就好了嗎？搞成這樣幹嘛」、「下次乾脆為『第3性』開辦比賽就好了」。