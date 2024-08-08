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父親節奇蹟禮物！「鋼鐵傘兵」再23天退伍　秦天人曝倒數心情

▲秦良丰自己從6樓病房走到一樓膀胱室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰自己從6樓病房走到一樓膀胱室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這個父親節對於秦良丰的父親秦天人來說是特別的！因為經過6年的努力，秦良丰從被判定癱瘓到現在被視為「醫學史上的奇蹟」，已經可以起床行走，雖然他8月底即將要退伍，不過看到自己的兒子不放棄的努力復健，點點滴滴都讓秦天人非常感動。

就在7月30日的時候，秦天人在臉書寫下自己老婆把正在補眠的自己吵醒，要他趕緊看影片，秦父說：「媽媽說你從這麼高的地方摔下來，6年了你的意志力從沒有被摔碎，她激動的要哭了，第1次看到你用前臂拐從4樓病房走到1樓的膀胱室，自己想辦法去按電梯，影片中你走得那麼的挺那麼的堅強，對一位高位脊椎損傷的你來說，今天又是一個新的突破，難怪媽媽會激動會感動的想哭」。

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▲秦良丰自己從6樓病房走到一樓膀胱室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰自己從6樓病房走到一樓膀胱室，也可以自己按電梯了            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

秦天人認為雖然現在的身體機能還不能自理生活，不過他也告訴良丰「雖然有些事實我們不能改變最後只能坦然接受，但你那不放棄的的堅持，永遠是爸爸媽媽活下去的動力」。而其實除了身體這一關之外，現實對秦良丰來說也將有一大改變，就是八月底即將要退伍，屆時將沒有軍方的協助。

但是秦天人也是感謝的說到：「良丰的一場意外，意外地引起了媒體朋友們和社會大眾的廣泛關注。對此表示深深的感謝，他們說，這些年來，大家的安慰和鼓勵一直是他們的支持力量。也特別感謝蔡英文總統和賴清德總統的關心，他們一直以來都在關注良丰的狀況。同時，國防部各級長官以及臺中梧棲童綜合醫院、內湖三軍總醫院、國軍802高雄總醫院以及所有曾經照顧過良丰的醫護人員表示由衷的感謝」。

▲秦良丰自己從6樓病房走到一樓膀胱室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲秦良丰自己從6樓病房走到一樓膀胱室，對於自己的表現，他也露出笑容             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

秦天人表示自己經常鼓勵良丰：「人生總會面對不同階段的境遇，目前已經完成了現階段的人生，知道良丰很辛苦，但他期待良丰能再次走出一個精彩的人生。他也特別對一直陪伴在他們身邊的特三營特戰弟兄們表示感謝，他說，這6年來，他們讓良丰一家不孤單」。

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