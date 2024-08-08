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92歲柯爸摔車受傷！　柯文哲貼「病床照」：父親節聽聽孩子的話

▲▼父親節這天柯文哲前去探望摔傷的父親。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲父親節這天柯文哲前去探望摔傷的父親。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

今天8月8日父親節，民眾黨主席柯文哲貼出一張「病床照」表示，自己的爸爸92歲了，在父親節這一天，想拜託「他的爸爸，聽聽孩子的話」，這一兩年爸爸健康狀況變差，他一直告訴爸爸不要一個人偷跑出去騎車，結果前兩天摔車弄出不少擦傷。他提醒，自己家裡狀況不是唯一，長輩覺得沒義務要聽，為了守護爸媽健康安全，大家仍然需要想辦法好好溝通。

柯文哲於臉書表示，小時候，他對爸爸的印象是不苟言笑，父子見面只有點頭，也很少講話。爸爸的身體一直都很好，每天還可以開車、打網球，都不用家人操心。但這一兩年爸爸的健康狀況比較差，重聽變得嚴重，更不愛跟人聊天講話。

柯文哲提到，爸爸即使走路沒有枴杖，就常常跌倒，還是堅持要騎單車到外面逛逛。他一直告訴爸爸不要一個人偷跑出去騎車，但爸爸還是覺得騎慢一點就好，時不時自己跑出去，結果前兩天摔車弄出不少擦傷。

柯文哲說，自己在父親節前夕回新竹到醫院探，再次拜託爸爸不要再一個人去騎車，希望能夠聽話。

最後，柯文哲強調，他想自己家裡的狀況不是唯一，大家有義務要講，但長輩覺得沒有義務要聽。為了守護爸媽的健康安全，大家仍然需要想辦法和他們好好溝通。

▼柯文哲與柯爸柯承發昔日合影。（圖／台北市政府提供）

父親節遇颱風，柯文哲特地找時間回家陪柯爸柯承發。（圖／台北市政府提供）

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