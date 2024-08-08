　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桌遊會館搞賭博！警破門逮48人　JK格子裙長腿荷官超吸睛

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興警分局接獲線報，轄內一家桌遊競技會館疑似暗中經營賭博，經過多日蒐證，6日在高雄地檢署檢察官指揮下，前往桌遊會館查緝，順利逮捕張姓負責人（男性，29歲）以及23名工作人員和24名賭客，而會館也找來年輕的妹妹，身穿JK（日本女高中生）格子短裙露出美腿當荷官發牌十分吸睛，因此生意興隆，每天賭資將近百萬。

▲▼新興賭博 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼新興分局破獲桌遊會館暗藏賭博，找來年輕JK格子裙美眉當荷官。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼新興賭博 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，這家桌遊競技會館以合法營業登記為掩護，暗地裡進行非法賭博，賭客以現金換取籌碼後，可賭德州撲克或21點，贏的籌碼也可以換回現金。

8月6日晚間10時許，查緝人員展開突擊行動，當場查獲賭資97萬6千多元，以及賭具、籌碼、帳冊等證物。張姓負責人等人將依刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。另外，將透過第三方警政函請市政府經發局撤銷該會館的營業執照，以達到淨化治安的目的。

▲▼新興賭博 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局呼籲，賭博不僅危害參與者的家庭，還可能引發其他社會問題。目前正值暑假青春專案期間，年輕學子們應避免流連賭博場所。此次行動是檢警共同合作，顯示對打擊非法賭博場所的決心。新興分局將持續對以合法營業為掩護的非法賭博場所進行強力查緝，以淨化賭博歪風，並確保青少年有健康的成長環境。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
輸給林郁婷稱：運氣不好　土耳其選手拒回應「X手勢」
「亞洲貓王」凱旋歸國！　正妹妻機場合照放閃
林郁婷「被比X」全怒了！對手IG被灌：不要欺負我們的運動員
延燒到聯合國！俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」
王齊麟難過再發聲：他們真的有點過分！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東「1人2犬」泰武山區迷路　內埔警消搜山10小時終尋獲

桌遊會館搞賭博！警破門逮48人　JK格子裙長腿荷官超吸睛

南投警曖昧色情養生館闆娘變內鬼　11度洩露臨檢時間下場出爐

騎士被按喇叭怒比中指　法官2原因判無罪

撞擊畫面曝！小貨車硬闖紅燈　2女騎士遭撞飛手腳骨折躺地

引狼入室！高雄男邀釣友留宿　小2女兒慘遭猥褻…下體被摸3分鐘

賓士開到淡水不動了！她下車查看車頭秒燒成火球　警消急救援

台中女騎機車上班！輾馬路凹洞慘摔　頭部重傷送醫不治

大學長逼車「慘被廂型車KO」　司機揮鋸子恐嚇...又踢鐵板

快訊／國1湖口段小貨車撞護欄翻覆　貨物掉滿地回堵5km

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

屏東「1人2犬」泰武山區迷路　內埔警消搜山10小時終尋獲

桌遊會館搞賭博！警破門逮48人　JK格子裙長腿荷官超吸睛

南投警曖昧色情養生館闆娘變內鬼　11度洩露臨檢時間下場出爐

騎士被按喇叭怒比中指　法官2原因判無罪

撞擊畫面曝！小貨車硬闖紅燈　2女騎士遭撞飛手腳骨折躺地

引狼入室！高雄男邀釣友留宿　小2女兒慘遭猥褻…下體被摸3分鐘

賓士開到淡水不動了！她下車查看車頭秒燒成火球　警消急救援

台中女騎機車上班！輾馬路凹洞慘摔　頭部重傷送醫不治

大學長逼車「慘被廂型車KO」　司機揮鋸子恐嚇...又踢鐵板

快訊／國1湖口段小貨車撞護欄翻覆　貨物掉滿地回堵5km

土耳其女將輸給林郁婷「手比X」　蔣萬安痛批：非常沒有運動家精神

中國反興奮劑中心要求：加大對美國田徑運動員檢測頻率

市售「止痛藥」分2類！藥師示警「服用方式」：1類長吃會傷腎

北市籠中鳥　中山區2案最小僅10坪

超商促銷大噴發！父親節咖啡買10送10、27杯888　終極優惠懶人包

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

王齊麟二伯曾任成大文學院長！吟詩影片網瘋傳　還作詩賀麟洋摘金

四技二專錄取率97%　1.7萬人獲分發「5類學群最多」

環島之星機車頭故障　台北站延誤82分鐘發車

蘋果隔9天緊急推出17.6.1　「進階資料保護」重大錯誤修復防資料外洩

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

社會熱門新聞

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

被高中同學PUA淪砲友　高雄女1刀刺喉

情侶拒開置物箱　遭警開罰1.62萬

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

阿兵哥人間蒸發47年　家屬聲請死亡宣告

每月起薪5萬？他上工1次下場關2年

鬼門開前1天失蹤！搜救犬尋獲新北嬤

不想當兵！桃園23歲男「躲在大陸」逾期不歸下場曝

快訊／上班注意！　國道公車、轎車追撞

25歲幣商遭搶「肉身攔車亡」　7惡徒起訴

超級100噸　東部海域首艘海巡新型巡防艇服役

警遭山豬攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

16歲的吸一口　「販毒搶劫坐牢」害他14年

更多熱門

相關新聞

郭天信、張政禹認玩德撲　道歉發聲了

郭天信、張政禹認玩德撲　道歉發聲了

味全龍日前聲明因曾傳昇涉賭博遭起訴，召開紀律委員會之後決定終止合約，今早又傳出其他主力球員郭天信、張政禹等人被拍到在牌桌上，球團稍早進行球員異動，將兩人下放二軍。經紀公司確認狀況後發聲明指出，兩人坦承照片是去年所拍，今日已向球團及教練團致歉，對於球團處分虛心接受，將深切反省。

曾傳昇涉賭被逮畫面曝　連帽外套遮臉怕被認出

曾傳昇涉賭被逮畫面曝　連帽外套遮臉怕被認出

即／警賭癮發作A贓款翻盤　遭起訴

即／警賭癮發作A贓款翻盤　遭起訴

屏警與+讀生製拍降毒除詐出巡短片 超吸睛

屏警與+讀生製拍降毒除詐出巡短片 超吸睛

桌遊店變賭場　抓不怕繼續開被斷水電

桌遊店變賭場　抓不怕繼續開被斷水電

關鍵字：

桌遊會館賭博JK格子裙美腿吸睛

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面