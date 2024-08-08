桌遊會館搞賭博！警破門逮48人　JK格子裙長腿荷官超吸睛

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興警分局接獲線報，轄內一家桌遊競技會館疑似暗中經營賭博，經過多日蒐證，6日在高雄地檢署檢察官指揮下，前往桌遊會館查緝，順利逮捕張姓負責人（男性，29歲）以及23名工作人員和24名賭客，而會館也找來年輕的妹妹，身穿JK（日本女高中生）格子短裙露出美腿當荷官發牌十分吸睛，因此生意興隆，每天賭資將近百萬。

▲▼新興分局破獲桌遊會館暗藏賭博，找來年輕JK格子裙美眉當荷官。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，這家桌遊競技會館以合法營業登記為掩護，暗地裡進行非法賭博，賭客以現金換取籌碼後，可賭德州撲克或21點，贏的籌碼也可以換回現金。

8月6日晚間10時許，查緝人員展開突擊行動，當場查獲賭資97萬6千多元，以及賭具、籌碼、帳冊等證物。張姓負責人等人將依刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。另外，將透過第三方警政函請市政府經發局撤銷該會館的營業執照，以達到淨化治安的目的。

新興分局呼籲，賭博不僅危害參與者的家庭，還可能引發其他社會問題。目前正值暑假青春專案期間，年輕學子們應避免流連賭博場所。此次行動是檢警共同合作，顯示對打擊非法賭博場所的決心。新興分局將持續對以合法營業為掩護的非法賭博場所進行強力查緝，以淨化賭博歪風，並確保青少年有健康的成長環境。