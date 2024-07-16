台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

▲台中市一間桌遊店暗藏賭場，業者被抓之後還繼續開，警方找來相關單位直接斷水斷電。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區一間桌遊店取得營業執照後，卻暗地裡經營職業賭場。警方今年5月逮捕負責人、店員、賭客總計17人送辦。不料，該賭場卻又繼續營業，不把法律放在眼裡，本月9日警方帶著台水、台電人員進入，直接「喀擦」斷水電，並由經發局勒令停業。

第二警分局說，該案發生在今年5月，警方取得線報稱位在北區北屯路的「MIGI咪吉桌遊店」暗藏賭場。經密切蒐證後，持搜索票前往查緝，當場逮捕4名店員、12名賭客，現場有大量賭具、麻將等證物，全案包含劉姓負責人在內，總計17人被依賭博罪送辦。

當時警方追查，劉姓負責人提供場地給賭客賭博，以1分鐘收費1.5元、不計時300元等方式向每位賭客收費牟利，而賭客如「欠咖」，店家還會協助幫「湊桌」，且無限量提供飲品、礦泉水，因此吸引不少賭客前往消費。

不過，劉嫌以及賭客不把法律看在眼裡，繼續又在桌遊店裡開起賭場。警方得知後，找來台中市政府經發局、台水、台電等單位共同取締，9日上午9時前往執行斷水斷電處分，並且報請主管機關撤銷桌遊店營業登記證、勒令停業。

第二分局長周俊銘表示，將持續掃蕩不法行為，針對轄區內易滋生犯罪之處所進行清查，不容許業者鑽法律漏洞，以合法掩飾非法，希望業者能確實遵守法律規範。