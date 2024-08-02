曾傳昇涉賭被逮畫面曝！連帽外套遮臉　低頭緊貼賭客怕被認出

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

台北市警方於今年1月時，在士林夜市破獲德州撲克賭場，當場逮捕5名荷官、13名年輕賭客及查扣賭資等，而賭客名單中驚見中華職棒味全龍隊球星曾傳昇，而當時曾傳昇被逮畫面也曝光。味全龍球團今（1）日發聲明表示，已先通報聯盟，並依內部規範懲處，未來將強化選手教育以及生活管理，嚴禁涉足爭議場所。

34歲吳姓男子於士林夜市經營德州撲克賭場，卻狡詐以藝廊掩飾，並在臉書、IG招攬賭客，除收取報名費1成做場地費外，還讓賭客以1比10方式，以現金換籌碼。

▲曾傳昇(紅圈)涉賭被逮畫面曝，下同。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文林派出所獲報後，今年1月持搜索票前往，當場查獲吳姓負責人及荷官共5人，以及13名賭客，並查扣營業所得17萬4400元、當日抽頭金2400元、賭客賭資2萬4000元、籌碼1875個、撲克牌23副、監視器主機1台、鏡頭3顆、帳本2張、電腦主機1台等相關證物，全案依賭博罪，移送士林地檢署偵辦。

這13名賭客中，其中1名是曾傳昇，當時他身穿NIKE連帽外套、運動褲，腳穿拖鞋，被帶回派出所時，曾傳昇用連帽外套遮臉，低頭緊貼前方的賭客，看似不想被認出。

曾傳昇涉賭博遭起訴，味全龍球團今發聲明表示，「經查德州撲克雖為融合心理學、數學和策略思維的競技運動，惟實務上仍常出現合法掩護非法賭博之情事，球團內規亦禁止選手前往此類場所，並一再要求選手自律。」

▲北市士林夜市有賭場掛名藝廊，招攬年輕賭客前來遊玩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

針對曾員遭起訴，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。