賺翻了！　大陸探獲「超千億立方公尺大氣田」





▲大陸在南海探獲全球首個超深水超淺層大型氣田。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國海油7日宣布，在海南東南海域發現的陵水36-1氣田，探明天然氣地質儲量超1000億立方公尺，為全球首個超深水超淺層大型氣田。截至目前，中國海油在南海北部鶯歌海、瓊東南、珠江口3個盆地探明天然氣地質儲量累計超1兆立方公尺。

超淺層氣是深水區極為重要的油氣資源，一般指埋深小於300公尺的天然氣，勘探開發面臨埋藏超淺保存難、地層疏鬆鑽探難等世界級難題。

據《新華社》報導，中國海油海南分公司工程技術作業中心總經理陳浩東說，「為確保海上鑽井作業安全，業內一般在井位設計時避免穿越危險的淺層氣，我們這次是迎難而上。」

「我們對淺層氣成藏機理和工程作業關鍵技術展開攻關，選定位於海南島東南盆地中央坳陷南部、平均作業水深達1500米的陵水36-1區塊作為勘探目標」，中國海油總地質師徐長長表示，陵水36-1氣田的勘探實踐，揭示了從影響鑽完井作業安全的「災害」變成具備開發價值的清潔能源的可能性，對類似海域條件的資源勘探開發具有指導意義。

大陸國家能源局先前召開的2024年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會強調，要聚焦重點盆地，加大資金和工作量投入強度，強化科技攻關力度，集中立體勘探，規模高效建產，加快建立油氣勘探開發基地。加速突破萬公尺級深地、千公尺級深水、奈米級非常規與老油氣田高效開發關鍵理論與技術難題。