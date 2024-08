選手與林郁婷同遇性別爭議　阿爾及利亞護航！發文嗆爆國際拳總

▲阿爾及利亞則是力挺自家人,阿國國家足球隊發文更是直接嗆爆國際拳總。(翻自Algeria FC X平台)

圖文/鏡週刊

我國拳擊女將林郁婷和阿爾及利亞女將哈利夫(Imane Khelif),都被國際拳擊總會(IBA)指控是「用有xy染色體的男性」,連《哈利波特》作者JK羅琳、美國前總統川普等人都支持這番言論。不過阿爾及利亞則是力挺自家人,阿國國家足球隊發文更是直接嗆爆國際拳總,引發網友熱議。

阿爾及利亞國家足球隊在X平台上發文嗆國際拳總:「2018年世界錦標賽,你說她是女的;2019年世錦賽,她是女生;2022年世錦賽,她是女生;2023年世錦賽四強賽中,她打敗俄羅斯選手,然後她就變男的!」

Imane Khelif's career according to IBA:



2018 IBA World Championships Female

2019 IBA World Championships Female

2022 IBA World Championships Female

2023 IBA World Championships Female until semifinals when she beat a Russian boxer then she was male



IBA pic.twitter.com/hCiOlHARZj