選手與林郁婷同遇性別爭議　阿爾及利亞護航！發文嗆爆國際拳總

▲阿爾及利亞則是力挺自家人，阿國國家足球隊發文更是直接嗆爆國際拳總。（翻自Algeria FC X平台）

圖文／鏡週刊

我國拳擊女將林郁婷和阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif），都被國際拳擊總會（IBA）指控是「用有xy染色體的男性」，連《哈利波特》作者JK羅琳、美國前總統川普等人都支持這番言論。不過阿爾及利亞則是力挺自家人，阿國國家足球隊發文更是直接嗆爆國際拳總，引發網友熱議。

阿爾及利亞國家足球隊在X平台上發文嗆國際拳總：「2018年世界錦標賽，你說她是女的；2019年世錦賽，她是女生；2022年世錦賽，她是女生；2023年世錦賽四強賽中，她打敗俄羅斯選手，然後她就變男的！」

Imane Khelif's career according to IBA:



2018 IBA World Championships Female

2019 IBA World Championships Female

2022 IBA World Championships Female

2023 IBA World Championships Female until semifinals when she beat a Russian boxer then she was male



IBA pic.twitter.com/hCiOlHARZj — Algeria FC (@Algeria_FC) August 5, 2024

不僅如此，對於國際拳總先前召開記者會，阿國國足隊也直接發了一張「人戴小丑面具」的GIF圖，直接批評國際拳總根本是小丑組織。此外，阿國國足隊也發了不少激勵文，希望世界各國粉絲能給哈利夫最大的支持，並感謝各界幫助。

許多網友對於阿國國足隊一連串的「護航文」，引發正反派網友的熱議，面對反對派網友的質疑，阿國國足隊也會盡力回覆，為哈利夫辯解。至於支持的一方，不僅有許多網友在X平台上貼愛心，對於阿國國足隊的「嗆爆文」，紛紛感到佩服。

另一方面，我國對於這起事件的處理方式，體育署日前對國際拳總表達強烈抗議，重申林郁婷參賽資格已獲得國際奧會確認。中華奧會則已委託律師向國際拳總發出警告信函，保留法律追訴權，必要時將提告。



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