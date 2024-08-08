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注意！下波「新興毒品」曝光　喪屍毒品列管空窗竄全台

害三重黃姓員警喪命的「喪屍毒品」依托咪酯，預計10月才會列管為第三級毒品，家長憂心暑假正值空窗期，恐危害青少年身心。（圖／報系資料照）

▲害三重黃姓員警喪命的「喪屍毒品」依托咪酯，預計10月才會列管為第三級毒品，家長憂心暑假正值空窗期，恐危害青少年身心。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

7月13日新北三重一名25歲黃姓男子吸食俗稱「喪屍毒品」菸彈後撞死員警，引發社會關注，隔一天，基隆44歲劉姓男子同樣在吸食喪屍菸彈後，開車自撞起火。長達2個月的暑假才過一半，光是台北市政府警察局就已破獲6起「喪屍毒品」交易案，其中一起賣家年僅17歲，7月30日信義分局更在新店破獲毒品工廠，查獲價值1100萬的喪失毒品原料，刑事局、新北市刑大也陸續查獲大批「喪屍毒品」。

「喪屍毒品」成分依托咪酯（Etomidate）屬人體麻醉劑，法務部今年6月13日法務部毒審會決議後將依托咪酯列管為第三級毒品，預計10月正式上路，查獲警員透露，毒販因此囂張地向買家宣稱就算吸食被抓到也不會有刑責，而這四個月空窗期，正跨越暑假，長達2個月的暑假，令人憂心這類毒品會否傷害青少年的身心。

根據內政部統計，警方每年暑假查獲青少年的毒品犯罪約占全年度3~4成，今年警方更是以麻醉藥依托咪酯為查緝重點。同樣鑽法規漏洞的還有動物麻醉藥「替來他明」（Tiletamine），恐成毒犯下波輸台重點毒物。

依托咪酯是目前最新型的毒品，本來是人體使用的短效型麻醉藥，以靜脈注射使用，在台須由持合法執照的藥商進口限醫療使用。近年中國出現依托咪酯濫用現象，和傳統吸毒方式不同，毒販會將依托咪酯加入電子菸的菸彈中，還結合各式水果、茶香等風味，企圖增加對年輕族群的吸引力。

吸食依托咪酯能迅速擁有2至3秒全身酥麻放鬆的快感，但吸食後會無法思考、無法控制身體、異常顫抖、身體扭來扭去宛如殭屍，因此被稱作「喪屍毒品」，中國早在去年10月就已列管為毒品禁止吸食。

毒販因此將市場轉向台灣，因為依托咪酯雖然已在多國被列為毒品，但在台灣目前仍是一般麻醉藥物，許多毒販直接宣傳依託咪酯可代替大麻並且合法，吸引不少年輕人爭相購買，還跟買家掛保證，不但吸食有快感，就算被抓到也沒有刑事責任。＼刑事局、雙北今年紛紛查獲多起依托咪酯菸彈、甚至加工廠，顯見「喪屍毒品」已擴散全台。（圖／報系資料照）

▲刑事局、雙北今年紛紛查獲多起依托咪酯菸彈、甚至加工廠，顯見「喪屍毒品」已擴散全台。

新北市刑大去年9月首次在非法電子菸油中檢出該成分，短短不到一年，「喪屍毒品」便在全台流竄。新北地檢署今年3月查獲依托咪酯485公克、7月4日刑事局更破獲首宗以「依托咪酯」電子菸彈分裝場，查獲可製作1600枚電子菸彈的依托咪酯和果汁菸油，市價約480萬元，吸食依托咪酯的案例也屢見不鮮。

眼看濫用情形愈演愈烈，法務部在6月13日緊急召開毒品審議委員會，決議將依托咪酯列管為第三級毒品，但9月行政院公告、10月才能正式上路，而這段長達4個月的過渡期僅能先用《藥事法》來裁罰輸入或製造的業者，但對吸食卻無法有所作為，也讓家長憂心不已，深怕正值暑假的孩子一不小心就會染毒。警政署強調，這段空窗期會持續加強查緝依托咪酯案件，也已經列暑假青春專案的重點查緝對象，以防制這類物質危害。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海告訴CTWANT記者，依托咪酯使用過量會有三大問題，首先是「呼吸衰竭」，其次會抑制人體的腎上腺素，可能導致休克。第三，依托咪酯畢竟是麻醉藥物，作用在大腦神經，若是同時又服用安眠藥或酒，很容易造成意識昏迷、呼吸衰竭。

那可拿雲林戒毒機構執行長林芯瑩曾分享一位依托咪酯成癮案例，這位藥癮者說，吸食後的快感來得快去得也快，因此會不斷補充，頻繁使用的下場，就是逐漸出現注意力無法集中等症狀，有一次開車等待紅燈時多抽幾口，下一秒回神時已撞上對向車道的車輛，短短半年就撞爛了家中3部車。

不只依托咪酯，近年來毒販鎖定各式人畜麻醉藥，根據刑事局統計，近年受理混合式毒品檢驗數據來看，110年檢體數約17萬個，到了今年光是1-6月，檢體數就已有15萬個。根據最近中國的新聞指出，一種替代「依託咪酯」的動物用麻醉藥「替來他明」已悄悄在市場上出現，吸食後會出現筋攣、心跳過快、嘔吐、嚎叫等症状，过量可能會意識不清、死亡，未來是否將成為台灣下一波新興毒品，值得關注。

預防新興毒品6原則

▲預防新興毒品6原則

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