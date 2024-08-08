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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／力挺林郁婷進金牌戰！　媽媽+200支持者凌晨衝新北市府

▲▼ 新北市府舉辦直播派對，上百名支持者與林郁婷母親到場支持 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市府舉辦直播派對，上百名支持者與林郁婷母親（左）到場支持。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣拳后林郁婷在台灣時間8月8日凌晨3點30分，將與土耳其選手爭奪金牌門票。新北市政府今晚舉辦「奧運奪金加油直播派對」，不到2點30分，現場也湧進超越200名的支持者，高舉「世界球后 唯我郁婷」、「挺郁婷！見證拳擊場的傳奇」手牌以及藍白加油棒進場，林郁婷媽媽也低調現身，跟著支持者一起高喊應援，氣氛嗨到最高點。

林郁婷曾在拳擊亞洲錦標賽、世界錦標賽和杭州亞運拿下金牌，再加上這面奧運金牌，就完成「金牌大滿貫」里程碑。新北市長侯友宜表示，林郁婷勇者無懼，一定會奮戰到底，一定挺她，她努力不懈，全台都看得到，一起見證林郁婷即將完成金牌大滿貫的最後一哩路。

▲▼ 新北市府舉辦直播派對，上百名支持者與林郁婷母親到場支持 。（圖／記者呂佳賢攝）

對於今晚新北市政府舉辦的直播派對，不少支持者不到2點30分就抵達現場，林郁婷媽媽也一身藍白運動裝，拿著「世界球后 唯我郁婷」手舉牌現身，開心的與林郁婷支持者合影。

一名到場支持林郁婷的鶯歌學弟開心表示，他對林郁婷很有信心，且林郁婷前面幾場都發揮的很好，知道金牌一定是她的。至於近期的性別議題風波，學弟則認為，確實有點擔心，但是議題也講很久了，希望可以快速度過。

▲▼ 新北市府舉辦直播派對，上百名支持者與林郁婷母親到場支持 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 新北市府舉辦直播派對，上百名支持者與林郁婷母親到場支持 。（圖／記者呂佳賢攝）
 

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