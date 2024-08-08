林郁婷頂住性別爭議壓力！　媽媽心疼：好幾天都睡不好

▲新北市府今凌晨三點半舉辦直播派對，上百名支持者與林郁婷母親到場支持 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／新北報導

「台灣女拳王」林郁婷今（8日）四強賽最終5比0完勝對手，晉級奧運金牌戰。面對近期的性別風波爭議，林郁婷媽媽今天凌晨受訪時表示，她非常心疼林郁婷，好幾天都睡不好，但希望她能挺過風波，替台灣爭取金牌，也為自己拿下金滿貫。

林郁婷日前遭國際拳總質疑性別不符參賽資格，甚至連哈利波特作者JK羅琳（J.K. Rowling）也在網路上抨擊林郁婷的性別爭議，不過國際奧會則強調，林郁婷確實具參賽資格，讓林郁婷頂住性別爭議的壓力。

為了今（8日）凌晨3點30分的四強戰，新北市政府特別舉辦直播派對，會後對於林郁婷晉級金牌戰，林郁婷媽媽受訪時表示，她真的很感動，一路走來看到林郁婷非常辛苦，但是有這麼多的粉絲，全台灣都動起來支持她，非常感謝，也謝謝新北市及侯友宜市長，大家總動員一起幫林郁婷加油，讓她真的很感動。

針對近期的性別風波，林郁婷媽媽表示，她非常心疼，但是林郁婷大大小小比賽經過這麼多次，奧委會也力挺她，雖然林郁婷都撐過去，但是她自己則是都睡不好，很捨不得林郁婷，希望她這次可以替台灣爭取金牌，也為自己拿下金滿貫。

