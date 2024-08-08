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大陸 大陸焦點 特派現場

陳芋汐被問2屆奧運都「輸全紅嬋」　高EQ回應…網讚：很懂事

記者廖翊慈／綜合報導

中國19歲跳水名將陳芋汐在巴黎奧運期間奪得1金1銀，包括與全紅嬋搭檔拿下女子雙人跳水10公尺台金牌、女子單人跳水10公尺台銀牌。陳芋汐在奪銀後被問到，兩屆奧運在同一個項目都輸給全紅嬋會不會失去信心，她也大方回應，下屆還會再來。

▲全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

▲▼陳芋汐拿下巴黎奧運女子單人10公尺台銀牌，全紅嬋奪下金牌。（圖／路透社）

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

陳芋汐6日接受大師兄何沖的採訪時表示，「自己比起前兩場（單人跳水10公尺台預賽、半決賽），決賽的發揮已經『放開很多』，也成功的跳出了自己的水平，雖然還是有一點小失誤，可是能把訓練水平發揮出來，就已經很滿意了。」

▲▼陳芋汐接受師兄何沖的訪問。（圖／翻攝自影片）

▲陳芋汐接受師兄何沖的訪問。（圖／翻攝自影片）

何沖接著問，「東京奧運、巴黎奧運會，在同一個項目上，輸給了同一個人兩次（全紅嬋），妳的信心有被動搖嗎？」

陳芋汐毫不猶豫自信地回答，「其實沒有，我還希望下次再來！」她最後也笑著表示，比賽結束後，想在巴黎逛逛，「想好好放個假哈哈哈哈哈。」

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

▲陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社，上同）

陳芋汐與全紅嬋兩人不僅多次搭檔，征戰各大跳水賽事並包攬金牌，也常在單人賽中一同角逐金牌。「嬋汐」私底下更是彼此訓練上的精神支柱，兩人惺惺相惜的情誼，讓不少粉絲動容。

▲▼陳芋汐巴黎奧運女子單人跳水10公尺台銀牌。（圖／路透社）

▲「嬋汐」二人在決賽後相擁。（圖／路透社）

全紅嬋在同一時間也接受師兄何沖的訪問，被問到「如果沒拿到冠軍會不會害怕？」她也馬上回應，「不會害怕，因為她（陳芋汐）在我後面。」

兩人接受何沖採訪的影片引起網友熱議，「全紅嬋雖然出身貧寒但是一點也沒影響她出色，陳芋汐雖然出身環境好，但是一點也沒耽誤她的努力和優秀，她哭不是因為她是第二，而是外在的質疑與否定，以及對自己的高要求」、「什麼叫輸給了同一個人兩次，是在同一個項目上，連續兩次世界第二，為中國跳水隊上了雙保險，打敗國外所有對手」。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台奪金。（圖／路透社，上同）

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。「嬋汐組合」在雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，斷層式打敗所有隊伍，與第二名的北韓隊差了43.2分。

巴黎奧運中國女子跳水代表陳芋汐。（圖／ETtoday製／新華社）

▲陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

巴黎奧運中國女子跳水代表全紅嬋。（圖／ETtoday製／新華社）

▲全紅嬋小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

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