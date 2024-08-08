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限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會（圖／New Balance提供）

▲只有4天！8/8~8/11號召朋友一起來玩好拍又有好禮可拿的「New Balance Fun釋基地」。（圖／New Balance提供，下同）

消費中心／綜合報導

每次穿上跑鞋只想到跑步？這次，New Balance要顛覆你的想像！全新推出的Fresh Foam X More v5不只是一雙跑鞋，更是一場城市冒險入場券，想像一下，辦公室突然變成了一個巨大的遊樂場，文件夾搖身一變成為攀岩牆、螢光筆則變成跑酷障礙，感受它如何將日常場景變身為運動場，無論是辦公室、街頭、甚至是極限挑戰中都能輕鬆駕馭！

NB 全新升級的More v5就像是一雙會「讀心術」新跑鞋，搭配獨家的 Fresh Foam X緩震中底，再加上精密的雷射切割技術，為腳掌各個部位提供量身定制的支撐同時減去不必要重量，較上一代微增中底高度以及加寬大底設計提高穩定性，每一步都能感受到柔軟舒適感，就算是大體重、長跑完需要恢復的跑者，這雙鞋都能滿足一整天的需求。

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

▲NB 全新升級的More v5就像是一雙會「讀心術」新跑鞋。

為了讓大家親身體驗這雙革命性跑鞋的魔力，NB打造了限時四天的「New Balance Fun釋基地」活動，將在台北四大地標同步展開，包括松山文創園區、GYMEFIT Ninja、微風南山北側，以及肆伍IVXVcafe，前往這些地標踏入前所未有的運動天地，每個展區都別具特色、充滿驚喜，不僅是今夏必訪的打卡聖地，每一處更有可以滿足視覺甚至味覺的創意與驚喜等你來體驗！一次看New Balance精心設計的四大展區亮點，邀請每個熱愛運動或釋放壓力的你/妳一同探索。

松山文創園區是這次活動的主戰場，三大必逛重點：

1. 網美打卡必拍區：逛展就是要拍IG美照，期間限定的釋壓拍照區圍繞More v5鞋款三大特性進行設計：舒適、緩震、適合所有場合。讓前來參與的民眾在拍攝場景中體驗More v5的卓越性能。

2. 週末小孩放電區：孩子們精力充沛無處去？親子運動區有放大版「趣味足撞球」、巨大彈弓體驗射擊的「彈力健將」以及大型氣球標靶「活力釋射」三個關卡，適合親子一起來同樂！

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

▲▼週末小孩放電區，適合親子一起來同樂！

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

3. 上班族舒壓區：上班就是一場競賽，穿上More v5讓你在職場上乘風破浪！辦公室用品搖身一變成為冒險樂園，文件夾變身巨型攀岩牆之外，還有可用腳步踩踏的「More Book Fun 大筆電」，大力敲打出平時不敢說出口的心聲，而「辦公室跑酷」則是跨越各式障礙物模擬跑酷體驗。

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

▲▼上班族舒壓區，辦公室用品搖身一變成為冒險樂園

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

除了大型展場之外，微風南山北側還有NB跑動體驗車入駐，巨型More v5氣球成為城市新地標，不只是逛街購物的地方，更是釋放壓力的絕佳場所，親身體驗More v5的厚彈釋壓，不僅是上班族洩壓的秘密武器，還能在社群上打卡一番。

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

▲NB跑動體驗車入駐微風南山北側。

追求極限、冒險的人，不能錯過GYMEFIT Ninja的極限挑戰，可以現場試穿體驗More v5鞋款，體驗多種等創新體能關卡設計，在過程中能夠感受到鞋款滿滿的推進彈力感與穩定支撐等特性，讓你一試就愛上這樣的回彈腳感。

運動過後，別忘了造訪肆伍IVXVcafe，NB聯名餐點不僅美味可口，更充滿運動元素，為這趟冒險之旅畫下完美句點。

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

▲追求極限、冒險的人，不能錯過GYMEFIT Ninja的極限挑戰。

現場熱鬧又好玩的活動逛不完，狂吸網紅打卡拍照的時尚運動會只有4天！8/8~8/11號召朋友一起來玩好拍又有好禮可拿的「New Balance Fun釋基地」，趕緊換上你最時髦的運動穿搭，穿上舒適的運動鞋，立即前往松山文創區、GYMEFIT Ninja、微風南山北側和肆伍IVXVcafe等地，一次體驗4大樂趣，參與活動還有機會獲得豐富好禮，別忘了在社交媒體上分享你的精彩時刻。只要在入場時成為 New Balance LINE 官方帳號的好友，並完成指定關卡挑戰，即可獲得 NT$200 品牌購物金，還可以再抽限量好禮， 這個周末就前往體驗吧！

▲▼New Balance Fun釋基地,Fresh Foam X More v5,New Balance,運動會。（圖／記者楊智雯攝）

▲成為 New Balance LINE 官方帳號的好友，並完成指定關卡挑戰，即可獲得 NT$200 品牌購物金，還可以再抽限量好禮。

了解更多場地資訊：https://nbtw.pse.is/6allcp

立即查看有感回彈腳感Fresh Foam X More v5：https://reurl.cc/vv5eKL

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