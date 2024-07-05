　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

New Balance RC42悄然成為網路熱門鞋款　復古設計引發討論

▲▼New Balance,RC42系列運動鞋,經典訓練鞋。（圖／New Balance提供）

消費中心／綜合報導

RC42於2023年巴黎時裝週秀場首度亮相，是New Balance對70年代經典訓練鞋的現代演繹。其設計靈感源自當時盛行的露台時尚休閒運動風格，呈現出低調而時尚的楔形外型。鞋面採用皮革材質，搭配顯眼縫線，並在鞋頭、鞋側和後跟點綴麂皮，營造出極簡yet精緻的效果。中底則採用EVA材質，靈感來自室內足球鞋，進一步強化了其70年代復古氛圍。

據多位網友反映，RC42系列近來頻繁出現在小紅書等社交媒體的推薦演算法中。一位用戶表示「本來沒特別注意，但看著看著火就默默燒起來了」，這款鞋子的平底設計和多種百搭配色，使其成為打造夏日鬆弛感穿搭的理想選擇。

▲▼New Balance,RC42系列運動鞋,經典訓練鞋。（圖／New Balance提供）

儘管RC42在台灣市場相對低調，但已有不少消費者開始關注並購入。有網友留言稱「已有入手黑色,平常穿起來真的好搭。」另一位用戶則表示「最近NB出的鞋~我蠻喜歡RC42的，版型是之前比較少出的款」。

▲▼New Balance,RC42系列運動鞋,經典訓練鞋。（圖／New Balance提供）

業內人士指出，RC42的成功可能歸因於其versatile的設計理念和對復古元素的巧妙運用。「這雙很適合平常穿，各風格都能搭」一位時尚博主評論道。此外，多位網友表示身邊朋友正在考慮購買RC42，顯示這款鞋子正在口碑中逐漸升溫。

隨著越來越多人討論和推薦，RC42有望成為New Balance品牌的又一「寶藏鞋款」。其獨特的復古風格與現代舒適性的結合，似乎正好迎合了當下消費者對於融合懷舊與時尚的需求。然而，它能否延續熱度，最終在運動鞋市場佔據一席之地，仍有待進一步觀察。

ET快訊
快訊／雲林縣議長黃凱「羈押禁見」
月租40萬→120萬逼走「熱浪島」　房東代理人吐實情
快訊／民眾黨開鍘！吳靜怡遭除名　張凱鈞停權
新竹「鵝爸爸」猝死家中！　遺體已腐爛
獨／小炳女兒打工念大學　問1句話讓他自責大哭
7-11全台第7000店　插旗台南
噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇：以為是白芝麻
月息4%！台中夫妻吸金41億　爽買4豪宅、1900萬法拉利

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大谷翔平專屬球鞋「Ohtani 1」！　明星週亮相

【廣編】銅板價也能出國！統一麵贊助你任選航點機票旅遊金

沒搶到「蛋黃酥界愛馬仕」別哭！全家7／8線上開賣「陳耀訓鳳凰酥」

New Balance RC42悄然成為網路熱門鞋款　復古設計引發討論

萊爾富小編Threads酸「你最小」　OK超商大器回8字

【廣編】慶祝臺南建城400年　限量蜜豆奶闖關領取

夏季穿搭很重要，「玉女掌門」教你一招穿出好身材

萊爾富Threads小編被炎上！業者：閒聊拉近距離「絕無攻擊惡意」

生長曲線落後怎麼辦？三大飲食重點需把握

請支援防疫！全聯開賣快篩5千劑　保健補品優惠、漱口水買1送1

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

【廣編】銅板價也能出國！統一麵贊助你任選航點機票旅遊金

沒搶到「蛋黃酥界愛馬仕」別哭！全家7／8線上開賣「陳耀訓鳳凰酥」

New Balance RC42悄然成為網路熱門鞋款　復古設計引發討論

萊爾富小編Threads酸「你最小」　OK超商大器回8字

【廣編】慶祝臺南建城400年　限量蜜豆奶闖關領取

夏季穿搭很重要，「玉女掌門」教你一招穿出好身材

萊爾富Threads小編被炎上！業者：閒聊拉近距離「絕無攻擊惡意」

生長曲線落後怎麼辦？三大飲食重點需把握

請支援防疫！全聯開賣快篩5千劑　保健補品優惠、漱口水買1送1

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」今回歸！還有芋頭新口味　限時38元開吃

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

LINE Pay正式開通「韓國跨境支付」！台灣旅客掃碼最高享25%回饋

金秀賢時隔9年再來台！腳踩GUCCI小白鞋帥氣搭機　將於今晚抵達

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

快訊／雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆案！　法院裁准「羈押禁見」

【廣編】銅板價也能出國！統一麵贊助你任選航點機票旅遊金

綠禮讓釋憲訴訟代理人名額　吳思瑤：無法接受臨時報告事項強行表決

沒搶到「蛋黃酥界愛馬仕」別哭！全家7／8線上開賣「陳耀訓鳳凰酥」

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘：想告詐欺

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

消費熱門新聞

7-11最新「周末優惠」搶先看！

萊爾富小編嗆「你最小」　OK超商大器回8字

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

萊爾富Threads小編被炎上！業者：拉近距離無惡意

限時3天！超商「4大品項買1送1」

全家今起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」

7-11最新「史努比福袋」19款一次看

超商開賣現烤「狗掌雞蛋糕」內餡有滿滿卡士達

全聯限時10天「香蕉75折」支援蕉農

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」

麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

更多熱門

相關新聞

金秀賢、金智媛都愛丹寧！

金秀賢、金智媛都愛丹寧！

在戲劇《淚之女王》拍攝殺青之後，金秀賢與金智媛各自在亞洲地區分別進行不同活動，22、23日在日本舉辦粉絲見面會的金秀賢25日也返回南韓，機場時尚又再度展現出他輕便休閒的穿搭風格，重點是今天剛好返韓的金智媛也搭配了同材質的包款，相當巧妙。

跟著Jennie、Haerin買時髦球鞋！

跟著Jennie、Haerin買時髦球鞋！

IU登台荷葉邊裙裝仙氣飄飄

IU登台荷葉邊裙裝仙氣飄飄

超仙夢幻粉嫩色球鞋！

超仙夢幻粉嫩色球鞋！

全家xNB聯名「灰潮香草霜淇淋」來了

全家xNB聯名「灰潮香草霜淇淋」來了

關鍵字：

New BalanceRC42系列運動鞋經典訓練鞋

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面