New Balance RC42悄然成為網路熱門鞋款　復古設計引發討論

消費中心／綜合報導

RC42於2023年巴黎時裝週秀場首度亮相，是New Balance對70年代經典訓練鞋的現代演繹。其設計靈感源自當時盛行的露台時尚休閒運動風格，呈現出低調而時尚的楔形外型。鞋面採用皮革材質，搭配顯眼縫線，並在鞋頭、鞋側和後跟點綴麂皮，營造出極簡yet精緻的效果。中底則採用EVA材質，靈感來自室內足球鞋，進一步強化了其70年代復古氛圍。

據多位網友反映，RC42系列近來頻繁出現在小紅書等社交媒體的推薦演算法中。一位用戶表示「本來沒特別注意，但看著看著火就默默燒起來了」，這款鞋子的平底設計和多種百搭配色，使其成為打造夏日鬆弛感穿搭的理想選擇。

儘管RC42在台灣市場相對低調，但已有不少消費者開始關注並購入。有網友留言稱「已有入手黑色,平常穿起來真的好搭。」另一位用戶則表示「最近NB出的鞋~我蠻喜歡RC42的，版型是之前比較少出的款」。

業內人士指出，RC42的成功可能歸因於其versatile的設計理念和對復古元素的巧妙運用。「這雙很適合平常穿，各風格都能搭」一位時尚博主評論道。此外，多位網友表示身邊朋友正在考慮購買RC42，顯示這款鞋子正在口碑中逐漸升溫。

隨著越來越多人討論和推薦，RC42有望成為New Balance品牌的又一「寶藏鞋款」。其獨特的復古風格與現代舒適性的結合，似乎正好迎合了當下消費者對於融合懷舊與時尚的需求。然而，它能否延續熱度，最終在運動鞋市場佔據一席之地，仍有待進一步觀察。