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大谷魔力襲台！粉絲打卡必去 《New Balance 大谷翔平限定特展》熱血登場台北101

New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now（圖／品牌提供）

▲在台北101舉辦的《New Balance 大谷翔平限定特展》，分成全系列專業棒球服飾區、鞋區與日常基本運動單品區。（圖／New Balance提供，下同）  

生活中心／綜合報導

炎炎夏日，運動賽事熱力四射！大聯盟一年一度的MLB明星賽正如火如荼地展開，大谷翔平連三年同時入選，並穩居國聯指定打擊首位，令粉絲興奮不已！New Balance為兩度拿下美國大聯盟MVP的大谷翔平設計個人專屬LOGO，而首款聯名系列也於7/15全球同步限量開賣，身為粉絲，必須把握千載難逢入手大谷翔平聯名系列的機會。為了讓粉絲再拉近自己跟這位巨星的距離，自 7/16 至 7/22 NB 更在台北 101 1F舉辦《New Balance 大谷翔平限定特展》，展出NB與大谷翔平聯名推出的專屬球鞋「Ohtani 1」、訂製棒球手套及全系列專業棒球服飾商品，並打造互動體驗，讓手癢的球迷們也能投球過過癮。據了解大谷翔平也會在MLB明星賽穿上這款閃耀金色NB LOGO的「Ohtani 1」登場，而這專為大谷投打雙棲需求打造的「Ohtani 1」棒球鞋，更是不能錯過的朝聖矚目焦點！同時，New Balance、世界運動品牌Wilson以及日本知名工藝大師麻生茂昭共同攜手為大谷翔平訂製的棒球手套，更是向大谷二刀流致敬的傳奇經典之作。

▲▼展場,New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now。（圖／New Balance提供）

▲▼專為大谷投打雙棲需求打造的「Ohtani 1」棒球訓練鞋及訂製棒球手套，是特展朝聖焦點。

▲▼New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now。（圖／New Balance提供）

大谷翔平現在是棒球界的當紅炸子雞，IG粉絲追蹤數突破800萬，這次強強聯手推出《New Balance 大谷翔平限定特展》吸引大批粉絲前往朝聖！7/16開幕首日即吸引人潮，特展分成全系列專業棒球服飾區、鞋區與日常基本運動單品區，每一區呈現出向經典致敬的時尚感，讓民眾盡情欣賞完整的大谷全系列，其中一區展示大谷翔平在形象廣告中擔任主角的帥氣英姿，看到世界最佳球員活潑陽光的另一樣貌更是讓粉絲驚呼「太帥了」。一提到大谷翔平，大家都會想到「二刀流」、「目標設定九宮格」這些關鍵字，這次特展中特別打造九宮格投擲挑戰，闖關成功就能帶走超萌的NB棒球造型棉花棒棒糖，粉絲們忍不住拍照打卡！

▲▼展場,New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now。（圖／New Balance提供）

▲「Ohtani 1」棒球鞋根據大谷翔平的投打雙棲的專業需求與匠心觀點所設計。

這次特展的最大亮點是聯名鞋「Ohtani 1」，大谷翔平對球鞋和裝備都有獨特要求，這款限定鞋是NB總部設計和研發團隊根據大谷翔平的專業意見所設計，滿足投球與打擊都很擅長的二刀流球員獨特需求，提供更高的舒適度和耐用性，鞋頭採用中底材料，可提供卓越的穩定性。致敬傳統又融入新潮風格的設計，更是體現他的匠心與一絲不苟的精神，像是鞋頭的設計細節源自日本職棒球場天花板的立體三角花紋。大谷翔平也在MLB明星賽上穿上帶有金色NB LOGO的「Ohtani 1」再創巔峰，值得一提的是，這次台灣限定販售的是 Trainer 訓練款，沒有限定只能在草地穿著，所以無論是要運動還是想來個潮流穿搭「Ohtani 1」都能滿足你的需求！

萬眾期待的首款聯名系列「Shohei Ohtani Signature Collection」7/15起在台灣官網、限定門市跟全球同步開賣，台灣門市包括台北101的NB GREY形象總店、NB 1906潮流形象店。這次的聯名服飾設計靈感來自棒球場景，巧妙運用中性大地色調和沼澤綠，呼應內野紅土與外野綠草的經典畫面，且每件單品都融入了棒球元素，例如模仿棒球縫線特殊車線設計的雙口袋，既致敬傳統又帶來現代感，整個系列既輕鬆又時尚，就像大谷翔平在棒球場上揮灑自如、光芒四射的形象。

▲▼New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now。（圖／New Balance提供）

▲聯名系列設計理念以大谷為靈感並延伸貫穿棒球元素獨家販售。

▲▼展場,New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now。（圖／New Balance提供）

▲首款聯名系列「Shohei Ohtani Signature Collection」7/15起在官網與指定門市正式開賣。

▲▼New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now。（圖／New Balance提供）

▲大谷翔平於「We Got Now」系列展現出輕鬆自在又自帶光芒的風格。

「不要仰望他們，想著勝利就好，一起衝吧！」大谷翔平在比賽時與隊員喊話，展現不到最後一刻都不放棄的精神，與New Balance所主張的品牌理念 We Got Now鼓勵消費者「把握當下，相信自我」的理念不謀而合，不僅為社會注入正能量，更創造了無限可能。NB 品牌大使的陣容也在這幾年不斷壯大，包括 NBA 雙冠王 Kawhi Leonard、韓國女星IU （李知恩）、英超巨星Raheem Sterling和Bukayo Saka，以及葛萊美饒舌歌手Jack Harlow，這些運動員和品牌代言人都用行動詮釋了 New Balance的核心價值「打破常規、超越框架、專注當下、活出真我」。

New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now（圖／品牌提供）

▲7/16~7/22就來台北101《New Balance 大谷翔平限定特展》體驗大谷翔平的魅力！

這個夏天一起感受棒球巨星的光芒！詢問度很高的大谷翔平聯名系列商品7/15起開賣，鐵粉們快手刀入手聯名系列商品珍藏。想更近距離感受大谷翔平魅力，別錯過7/16~7/22台北101《New Balance 大谷翔平限定特展》，特展好看、好拍又好玩，所有展出商品都可讓人更了解大谷翔平，現場挑戰棒球投擲挑戰，帶來難忘的體驗，快相約朋友一起逛特展吧！

入手NB大谷翔平聯名系列商品 ► https://reurl.cc/Ejx5gk

《New Balance 大谷翔平限定特展》
►活動時間：2024年7月16日 (二) 至7月22日 (一) 11:00-21:30
►活動地點：臺北101 | 台北市信義區信義路5段7號1樓（靠市府路出口側空地）

New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now（圖／品牌提供）

New Balance,大谷翔平,大谷翔平特展,We Got Now（圖／品牌提供）

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