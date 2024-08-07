高雄屁孩爬進冷藏櫃！　好市多回應了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市上個月才有未成年屁孩爬進超商冰櫃，遭店家報警處理，未料，今(7日)又有一名男子疑有樣學樣，跨進好市多大順店的冷藏冰櫃。衛生局下午前往稽查，發現業者已自主將櫃內飲品下架，並進行清潔消毒，業者則保留法律追訴權。

▲高雄猴爬進好市多冷藏櫃。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

網路流傳一段22秒「大鬧好市多」影片，並附註發生時間是在今日中午12點04分。影片中，一名身穿綠色短袖上衣、黑色短褲、戴著黑色邊框眼鏡的男子把自己關在冷藏櫃中，先是指著自己，再指著自己右手的手機畫面，畫面中顯示是iPhone手機的計算機頁面，數字則打著「10000」，疑似想表示自己的標價是1萬元。

男子還在冷藏櫃中拉起短褲褲腳、摸胯下，不斷地指著自己，再指手機畫面，最後自己用腳推冷藏櫃門，並帶出一組奶茶商品，同行友人也幫忙開門才出來，錄影的女子則是從頭笑到尾，喊著「X小啦！」

▲衛生局前往好市多稽查，業者已自主將飲品下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日下午派員前往稽查，線飲品冷藏櫃內所有飲品已下架，現場已立即進行清潔消毒。衛生局表示，針對民眾此不當行為，業者將保留法律追究權，恐涉及違反社會秩序維護法。

好市多則指出，該商品於營業期間，持續有商品補貨人員進行排面的整理，期間並未發現商品異狀；同時，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，也藉此呼籲導正不理性的行為切勿模仿。