　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

馬來西亞新住民母子創業　「帥哥甩餅帥到凍不了」甩餅超吸睛

▲馬來西亞新住民劉木蓮與兒子劉冠勛以「帥哥甩餅帥到凍不了」創業行銷 。（圖／移民署屏東服務站提供）

▲馬來西亞新住民劉木蓮與兒子劉冠勛以「帥哥甩餅帥到凍不了」創業行銷 。（圖／移民署屏東服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

馬來西亞新住民劉木蓮與兒子劉冠勛，今年以「帥哥甩餅帥到凍不了」為主題，獲選移民署「第10屆新住民及其子女築夢計畫」創業行銷組補助，經半年完成品牌創立與販賣美食的夢想。兩人日前於屏東潮州新住民創意市集擺攤發表成果，提供現做的甩餅，搭配馬來西亞靈魂醬汁，以每份嚐鮮價10元，與民眾分享築夢成果，受到歡迎。

▲馬來西亞新住民劉木蓮與兒子劉冠勛以「帥哥甩餅帥到凍不了」創業行銷 。（圖／移民署屏東服務站提供）

劉木蓮是來自馬來西亞的新住民，來臺20年，每年都會帶兒子劉冠勛回馬來西亞探親，兩人返鄉最大的樂趣就是吃遍馬來西亞在地美食，包含甩餅、叻沙和椰漿飯等，愛吃的劉冠勛更立志要當美食家，從高中便選修餐飲科，並考取烘焙丙級證照，後來更順利考取高雄餐飲大學。

劉木蓮表示，自己在屏東創立自有巧克力品牌，對於創業有經驗也有興趣，覺得移民署的築夢計畫是難能可貴的機會，透過參加計畫鼓勵兒子創立自有品牌，除了讓兒子在過程中體會創業艱辛，也能在臺灣推廣喜愛的家鄉味。

劉冠勛因住校求學時間有限，母子倆討論後，決定選擇馬來西亞娘家附近最道地的甩餅當作創業主角，以冷凍包方式出售，也接受訂單預約，生產上較為彈性。在獲知計畫通過申請後，兩人便利用寒假返回馬來西亞進行2週的拜師之旅，向當地的小店學習道地的甩餅製作技術及醬汁配方。

回臺後拜訪屏東在地小農，以洋蔥、馬鈴薯等食材調整配方，以求最貼近原始口味，最後再進行冷凍後製、包裝設計及成份送驗等工作，順利完成正宗馬來風味甩餅。

劉冠勛說，很感謝移民署的築夢計畫以及母親的帶領，讓自己在學生時期就能完成創業夢想，若沒有這些支持，夢想可能還只是空想。現階段的努力已有初步成果，之後的品牌行銷及推廣才是考驗，未來希望能結合國外及在地文化特色，在美食豐富的臺灣開拓出一條路。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，新住民劉木蓮靠著自身努力在臺成功創業，並運用移民署資源及多元文化優勢，帶領兒子學習自創品牌，將寶貴的創業經驗傳承給下一代，祝福兩人創業成功，同時也希望藉由他們的故事，鼓勵更多的新住民及其子女能勇敢追夢。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／叼菸惡男遭潑油燒死！　女友殺人罪起訴
中華隊第5面獎牌！國光獎金已發出8740萬元　名單一次看
戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被讚少女...她笑了
麵店慶奪金「麟洋卡賀，你娘卡賀」漲價！兩派戰翻：蹭得莫名
獨／藍咬綠訪美跟大麻商吃飯　餐敘照曝光「全是大咖美政要」
珍奶徽章喊破7400元！　曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦
李洋曬合照「戴資穎美翻」　自拍神技被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

2024台中國際踩舞嘉年華登場　國內外舞團將齊聚豐原

基隆「有愛海洋漫漫玩」起跑　助身心障礙者親海圓夢

國立虎尾科大創新AI亮眼　 2024「創創科技挑戰賽」奪最大獎

馬來西亞新住民母子創業　「帥哥甩餅帥到凍不了」甩餅超吸睛

熱血消防人　勇消齊挽袖響應捐血救人

三重嬤搭車走丟　4天後新竹找到

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

2024台中國際踩舞嘉年華登場　國內外舞團將齊聚豐原

基隆「有愛海洋漫漫玩」起跑　助身心障礙者親海圓夢

國立虎尾科大創新AI亮眼　 2024「創創科技挑戰賽」奪最大獎

馬來西亞新住民母子創業　「帥哥甩餅帥到凍不了」甩餅超吸睛

熱血消防人　勇消齊挽袖響應捐血救人

三重嬤搭車走丟　4天後新竹找到

81歲父罹失智症…吃早餐「突冒1問句」　李運慶一聽愣住了！

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

超商買飲料「店員直接打79折」不用抽！他問：沒問題嗎？業者解惑

台塑四寶7月營收年增1成　台塑、南亞年月雙增

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

德國河濱飯店倒塌1死8受困　一樓嚴重受損

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

快訊／大雷雨往南轟2縣市　最新警戒區出爐

關山親水公園同樂會　爸爸們開心表示「終於被重視」

凱米颱風帶鴨子出門玩　他和爸帶棍子全趕回家

地方熱門新聞

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

陳亭妃冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

台南豪大雨市區多處淹水未來幾天午後有下雨機率

台東和池上羚羊合照沒禮物可領

美和科大冠軍飲品「俯視山林」　驚艷味蕾

台南市消防之友會第六辦事處頒救災工作獎勵金

水利署示範有才寮在地滯洪功效

梨山中橫饗堂8/8秋祭　苦無水電可用

畢業生台南就業中心720個職缺提供現場媒合

「三中」單位合作　推動地熱研究與綠能永續

雲嘉南分署職前訓練班現正報名中

美國加州聖蓋博市訪桃　盼深化雙邊交流

客家菜包等體驗　開南菲律賓華語營隊很本土

跟進！到台東池上合照羚羊也有禮

更多熱門

相關新聞

Suzuki 5門Jimny大馬開賣1天秒殺

Suzuki 5門Jimny大馬開賣1天秒殺

近日 (07/31) Suzuki Malaysia 宣布，Suzuki Jimny 5 -Door 正式在馬來西亞上市，提供 5 速手排或 4 速自排變速箱供選擇，其於馬來西亞市場正式建議售價為 199,950 林吉起 (折合新臺幣 130.5 萬元起)，而今年配額也於首發當日立即完銷

2女傭偷帶2男在雇主家「玩4P性愛」！

2女傭偷帶2男在雇主家「玩4P性愛」！

馬來西亞正式申請加入金磚

馬來西亞正式申請加入金磚

大馬淫窟「排毒價碼曝」　賣淫女最小15歲

大馬淫窟「排毒價碼曝」　賣淫女最小15歲

孟加拉動亂逾百死　馬來西亞派航班撤僑

孟加拉動亂逾百死　馬來西亞派航班撤僑

關鍵字：

馬來西亞移民署屏東服務站劉木蓮劉冠勛

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面