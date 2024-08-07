馬來西亞新住民母子創業　「帥哥甩餅帥到凍不了」甩餅超吸睛

▲馬來西亞新住民劉木蓮與兒子劉冠勛以「帥哥甩餅帥到凍不了」創業行銷 。（圖／移民署屏東服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

馬來西亞新住民劉木蓮與兒子劉冠勛，今年以「帥哥甩餅帥到凍不了」為主題，獲選移民署「第10屆新住民及其子女築夢計畫」創業行銷組補助，經半年完成品牌創立與販賣美食的夢想。兩人日前於屏東潮州新住民創意市集擺攤發表成果，提供現做的甩餅，搭配馬來西亞靈魂醬汁，以每份嚐鮮價10元，與民眾分享築夢成果，受到歡迎。

劉木蓮是來自馬來西亞的新住民，來臺20年，每年都會帶兒子劉冠勛回馬來西亞探親，兩人返鄉最大的樂趣就是吃遍馬來西亞在地美食，包含甩餅、叻沙和椰漿飯等，愛吃的劉冠勛更立志要當美食家，從高中便選修餐飲科，並考取烘焙丙級證照，後來更順利考取高雄餐飲大學。

劉木蓮表示，自己在屏東創立自有巧克力品牌，對於創業有經驗也有興趣，覺得移民署的築夢計畫是難能可貴的機會，透過參加計畫鼓勵兒子創立自有品牌，除了讓兒子在過程中體會創業艱辛，也能在臺灣推廣喜愛的家鄉味。



劉冠勛因住校求學時間有限，母子倆討論後，決定選擇馬來西亞娘家附近最道地的甩餅當作創業主角，以冷凍包方式出售，也接受訂單預約，生產上較為彈性。在獲知計畫通過申請後，兩人便利用寒假返回馬來西亞進行2週的拜師之旅，向當地的小店學習道地的甩餅製作技術及醬汁配方。

回臺後拜訪屏東在地小農，以洋蔥、馬鈴薯等食材調整配方，以求最貼近原始口味，最後再進行冷凍後製、包裝設計及成份送驗等工作，順利完成正宗馬來風味甩餅。

劉冠勛說，很感謝移民署的築夢計畫以及母親的帶領，讓自己在學生時期就能完成創業夢想，若沒有這些支持，夢想可能還只是空想。現階段的努力已有初步成果，之後的品牌行銷及推廣才是考驗，未來希望能結合國外及在地文化特色，在美食豐富的臺灣開拓出一條路。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，新住民劉木蓮靠著自身努力在臺成功創業，並運用移民署資源及多元文化優勢，帶領兒子學習自創品牌，將寶貴的創業經驗傳承給下一代，祝福兩人創業成功，同時也希望藉由他們的故事，鼓勵更多的新住民及其子女能勇敢追夢。