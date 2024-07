2女傭偷帶2男！在雇主家「大玩4P性愛」　還讓嬰兒躺正中間

Tak sy sangka perkara macam ni jadi kat sy & family. Sy bagi kelonggaran kepada maid sy & ini yg sy dapat. Taktahu nak layan pembantu ni macam apa dah. Lesson learnt moga kalian tak senasib dengan sy. Syukur Alhamdullilah kami semua okay cuma sy memang emo gile bapak dengan maid sy. Thank you so much again PDRM atas bantuan.