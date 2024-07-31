2女傭偷帶2男！在雇主家「大玩4P性愛」　還讓嬰兒躺正中間

▲警方衝進屋內時，嬰兒還躺在2張床中間，而床上則各有1名裸男。（圖／tiktok／say_shazril0）
記者王佩翊／綜合報導
馬來西亞吉隆坡發生外籍女傭瞞著僱主將男伴帶到家中大玩4P的荒謬事件。受害雇主透過TikTok詳述了整起事件的原委並表示，2名女傭與另外2名男伴亂搞時，他的孩子就在同一間房間睡覺，讓他無法接受。
根據《中國報》報導，馬來西亞網紅醫師沙茲里爾（Shazril）在TikTok表示，事發當天他曾看見2名男子站在自家門口，但是並未放在心上。後來住在對面的鄰居告訴他，他的家裡有2名陌生男子，但他依舊沒有在意。
沙茲里爾說，「當時我和妻子都在家，並不認識這2名男子，所以我覺得鄰居的話不太合邏輯，就沒有理會。但是我隨後回想起稍早看到的2名男子，於是便詢問家中2名外籍女傭是否有讓他們進家門。」
2名外籍女傭隨即聲稱，那2名男子早已離開。沙茲里爾隨後將這件事告訴妻子，但妻子直覺認為2人應該還在家裡，於是他查看了家裡的監視器，沒想到竟發現女傭在半小時前曾帶2名男子進屋，當時他和妻子都在家。
沙茲里爾指出，他發現2名男子就待在小孩的房間內，但又擔心寡不敵眾，於是嚇得立即報警。警方在10分鐘後抵達現場並進行突擊，闖入兒童房後，就看見孩子在女傭的2張床之間的嬰兒床上睡覺，而女傭們床上的被窩裡則躺著2名裸男。
由於2名男子是「受女傭之邀」進入民宅，不算強行闖入，因此警方無法逮捕他們，只能譴責兩人的不當行為，並要求沙茲里爾與女傭私下解決此事。
沙茲里爾表示，他感到非常生氣和失望，自己平時很疼愛這2名印尼籍和菲律賓籍女傭，但她們卻將陌生男子帶回家裡，甚至在小孩面前大玩4P性愛遊戲。事發後，印尼籍女傭已被仲介帶走，而菲律賓籍女傭則仍在等待後續處理。
@say_shazril0
Tak sy sangka perkara macam ni jadi kat sy & family. Sy bagi kelonggaran kepada maid sy & ini yg sy dapat. Taktahu nak layan pembantu ni macam apa dah. Lesson learnt moga kalian tak senasib dengan sy. Syukur Alhamdullilah kami semua okay cuma sy memang emo gile bapak dengan maid sy. Thank you so much again PDRM atas bantuan.♬ original sound - say_shazril
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