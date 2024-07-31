2女傭偷帶2男！在雇主家「大玩4P性愛」　還讓嬰兒躺正中間

▲警方衝進屋內時，嬰兒還躺在2張床中間，而床上則各有1名裸男。（圖／tiktok／say_shazril0）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞吉隆坡發生外籍女傭瞞著僱主將男伴帶到家中大玩4P的荒謬事件。受害雇主透過TikTok詳述了整起事件的原委並表示，2名女傭與另外2名男伴亂搞時，他的孩子就在同一間房間睡覺，讓他無法接受。

根據《中國報》報導，馬來西亞網紅醫師沙茲里爾（Shazril）在TikTok表示，事發當天他曾看見2名男子站在自家門口，但是並未放在心上。後來住在對面的鄰居告訴他，他的家裡有2名陌生男子，但他依舊沒有在意。

沙茲里爾說，「當時我和妻子都在家，並不認識這2名男子，所以我覺得鄰居的話不太合邏輯，就沒有理會。但是我隨後回想起稍早看到的2名男子，於是便詢問家中2名外籍女傭是否有讓他們進家門。」

2名外籍女傭隨即聲稱，那2名男子早已離開。沙茲里爾隨後將這件事告訴妻子，但妻子直覺認為2人應該還在家裡，於是他查看了家裡的監視器，沒想到竟發現女傭在半小時前曾帶2名男子進屋，當時他和妻子都在家。

沙茲里爾指出，他發現2名男子就待在小孩的房間內，但又擔心寡不敵眾，於是嚇得立即報警。警方在10分鐘後抵達現場並進行突擊，闖入兒童房後，就看見孩子在女傭的2張床之間的嬰兒床上睡覺，而女傭們床上的被窩裡則躺著2名裸男。

由於2名男子是「受女傭之邀」進入民宅，不算強行闖入，因此警方無法逮捕他們，只能譴責兩人的不當行為，並要求沙茲里爾與女傭私下解決此事。

沙茲里爾表示，他感到非常生氣和失望，自己平時很疼愛這2名印尼籍和菲律賓籍女傭，但她們卻將陌生男子帶回家裡，甚至在小孩面前大玩4P性愛遊戲。事發後，印尼籍女傭已被仲介帶走，而菲律賓籍女傭則仍在等待後續處理。