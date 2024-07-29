馬來西亞正式申請加入金磚　主席：已有30國排隊加入

▲馬來西亞與俄羅斯進行對談，希望加強馬俄關係。（圖／翻攝自X／Anwar Ibrahim）

記者陳香菱／綜合報導

泰國在6月申請加入金磚國家（BRICS）後，馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在28日進行對談，馬來西亞也正式申請加入。俄羅斯金磚國家研究國家委員會執行主席托洛拉亞指出，「已有近30國排隊加入聯盟」。

安華在X平台上發文表示，在最高行政中心布城（Seri Perdan）與拉夫羅夫進行了兩日對談，主要在討論馬來西亞申請加入金磚國家，並加強馬俄關係、促進國際合作承諾，也探討了加強雙邊合作的途徑，著重在投資和貿易、科技、農業、國防軍事、教育、旅遊和文化等領域合作，「體現了我們共同致力於應對全球挑戰和推動合作性國際議程」。

金磚國家的創始會員國為巴西、俄羅斯、印度及中國，2010年南非加入，直到2023年峰會宣布擴充後，又邀請埃及、衣索比亞、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國成為正式成員，2024年1月1日正式生效。泰國6月申請加入後，馬來西亞28日也正式提出申請。

▲馬來西亞與俄羅斯進行對談。（圖／翻攝自X／Anwar Ibrahim）

托洛拉亞接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，新的地緣政治形勢，西方與非西方世界部分地區間公開衝突爆發，引發了對金磚國家的極大興趣，許多國家都想加入，「已有近30國排隊加入聯盟」。

托洛拉亞也指出，金磚國家正在經歷重生、轉型，在我們眼前發生變化，成為非西方世界大多數人的談判平台，而作為全球多數利益的代言人，金磚國家現在應開始變為建立新的全球政治經濟體系的平台。

雙方對談中還提到全球問題，對於巴勒斯坦當前的局勢，兩國都迫切希望實現「永久停火」、立即人道救援以及承認巴勒斯坦為聯合國正式會員國；關於烏克蘭衝突，馬來西亞也重申，溝通和外交是最重要的解決途徑。