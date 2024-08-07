一票人狂酸「張本智和太吵」　資深球迷解釋了！網挺：私下很謙遜

▲張本智和向和莊智淵鞠躬致意 。（圖／中華奧會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊「桌球男團」昨（6）與日本隊爭搶4強門票，最終止步八強，而日本「怪物少年」張本智和也在台網掀起議論，大票網友洗版嫌他太吵，更有人不客氣地問，「到底在叫三X？」對此，就有資深球迷幫忙解釋，還有網友表示，他為人是很謙遜的。

昨晚，大票球迷緊盯桌球男團的比賽，過程中日本隊的張本智和只要得分，必定會發出叫聲；而中華隊男團則走沉穩路線，形成極大對比。

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於是，大票網友在Threads開酸，「張本智和到底在叫三X？」「根本桌球界馬琳」、「真的好吵」、「還好不是只有我覺得很煩燥」、「真的吵死了」、「不知道在叫什麼」。

▲張本智和在得分時，會喊叫替自己打氣 。（示意圖／路透）

眼看嘲諷聲浪不斷，就有球迷解釋，他是在替自己打氣，並非跟對手喊叫，「其實他好像有說過不想叫，但他爸爸要他叫的，不叫會被罵」、「他爸爸叫他叫的阿」、「這就是他比賽的特色」、「據說是因為以前沒人給他加油，他只能自己給自己打氣，也有人說他爸爸要他喊出來的」、「其實桌球比賽贏球為自己打氣是很正常的，反而今天台灣隊比較罕見，普遍偏低調內斂（莊哥以前打球也是吼很大的）」。

另外，還有人表示，「其實張本之前說過，是被爸爸要求要喊的，但他自己沒有想要喊，而且他在賽場上看起來很囂張，但私下是個謙遜的好孩子」、「他其實私下很可愛，是個好的選手」、「他蠻謙虛的」、「我之前還有看到，抖音有人發張本跟他爸爸因為贏球要不要喊而吵架的影片，可惜沒有存下來，超可愛的」。